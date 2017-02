La ‘maleantada’ salió a defender a Yunes: AMLO Excélsior

Antes de abandonar el estado de Veracruz, López Obrador consideró que "la maleantada" del PRI, del PAN, así como el ex presidente Felipe Calderón salieron a defender al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, quien esta semana lo acusó de recibir 2.5 millones de pesos mensuales durante el gobierno de Duarte.



Previo a culminar su encuentro con militantes de Morena en Actopan, Veracruz, López Obrador sostuvo que esta vez no van a engañar a la gente porque su vida se ha regido siempre por tres principios "no mentir, no robar y no traicionar a México". Qué creen que pasó hoy? Estoy contestando, salieron a defender a Yunes Linares, toda la maleantada, Calderón, la esposa, el del PRI, ¿cómo se llama? Y el del PAN y una cosa que se llama Fepade, ¿qué van hacer? Nada, porque yo tengo un escudo, una protección, ¿cuál es ese escudo? Mi honestidad, a mí me pueden llamar peje pero no lagarto, tengan confianza, no vayan a engañarles", mencionó al final de la reunión con sus seguidores.



elpais@imagenzac.com.mx VERACRUZ.- No me van hacer nada porque tengo "un escudo y una protección que es mi honestidad", afirmó esta noche Andrés Manuel López Obradorluego de que se confirmó que la PGR investigará un supuesto desvío de recursos públicos hacia Morena en el gobierno del prófugo Javier Duarte.

