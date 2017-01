La Máquina, ante Gallos; duelo de poder Excélsior

Sobre este duelo y esta nueva aventura para La Máquina celeste, el mediocampista ecuatoriano Ángel Mena aseguró que tomarán la competencia con toda la seriedad que requiere y se merece y buscarán traerse a como dé lugar los tres puntos de tierras queretanas.



“La Copa siempre va a ser una aspiración que todo jugador tiene, para nosotros no hay competición que sea fácil o que la tomemos a la ligera, siempre buscamos ganar todos los encuentros y obviamente queremos ir a Querétaro a comenzar con el pie derecho el torneo”, afirmó Mena.



El sudamericano es consciente de que habrá rotaciones en el cuadro titular que enfrentará a los Gallos respecto al que acaba de jugar el domingo en la Liga MX, en la Jornada 2 del Clausura 2017, en la derrota ante los Pumas de la UNAM por la mínima diferencia.



Es por esa razón que confía en que el cuerpo técnico designará a los jugadores que estén en mejores condiciones para poder afrontar el duelo de la Copa MX.



“Eso pasará por decisión técnica. Obviamente volver a jugar un partido después de 48 horas es desgastante, no tienes toda la recuperación ni el tiempo para poder recuperarte. Sin embargo, es un partido que también nos interesa ganar, cualquier competición que nos toque siempre vamos a querer ganar, somos gente que siempre busca conseguir triunfos”, expresó Mena.



