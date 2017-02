La marcha fue un logro; no es momento de divisiones internas: Wallace Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, rescató que ‘México es un país poco participativo, dados a la crítica y no la construcción: yo no soy Gobierno’ para recibir quejas. Foto: Cuartoscuro



En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



Con respecto a los ataques verbales de los que fue víctima, refirió que ‘no sé quiénes eran. Seguro era un grupo especialista en reventar encuentros. Recibí amenazas desde dos días antes y ayer por la mañana. En las escalinatas se me acercó una persona que me preguntaba sobre la Casa Blanca, yo no tengo nada que ver con eso’.

Lo que buscaba esa gente era la división. Un equipo de seguridad me sacó de la marcha. Apareció una mujer con un vestido manchado de sangre: yo no soy gobierno. Yo no tengo porque responder de los temas del gobierno, yo no soy fiscal. No debe haber espacio para rijosos ni para violentos. Los que tengan quejas, que vayan” con la autoridad Federal.

Anotó que ‘ojalá existan muchas más marchas y participación; creo que es lo que necesitamos. Aunque yo no soy muy a favor de marchas, pero hay que buscar las causas nobles, y que no estorbemos en el tráfico. Requerimos de la unidad y la construcción. Yo no soy tan importante para que se detengan en mí o en mi persona.

El mensaje a mandar es que no estamos de acuerdo con el trato que se les da a los mexicanos: es un trato indigno, denigrante e impropio para una vecindad de mutuos intereses. Nosotros somos un país que le servimos a Estados Unidos para contener muchas cosas. Lo absurdo es que nos traten de esta manera”.

Recordó haber escuchado que Donald Trump ‘huele a sus enemigos cuando están débiles y los acaba, y él trata de acabarnos. No es momento de divisiones internas. Hoy, el tema central, sin desatender a los otros, es luchar con el trato indigno. Este domingo nos unió el reclamo. Vibra México sólo era contra Donald Trump’.



No es el momento de divisiones internas.



Finalizó al decir que ‘creímos que no era el momento de cuestionarnos a nosotros y que llegara el gobierno debilitado a una negociación. El problema era con Donald y no contra los estadunidenses. Agradezco al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y a Hiram Almeida Estrada, secretario de Seguridad Pública (SSP) capitalino.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- María Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, indicó esta mañana que la Marcha ciudadana por el respeto a México fue un logro, que se unió por parte de los dos contingentes; sin embargo, resaltó que México ‘es un país con pocas ONG’s, poco participativo, dados a la crítica y no la construcción’.En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.Con respecto a los ataques verbales de los que fue víctima, refirió que ‘no sé quiénes eran. Seguro era un grupo especialista en reventar encuentros. Recibí amenazas desde dos días antes y ayer por la mañana. En las escalinatas se me acercó una persona que me preguntaba sobre la Casa Blanca, yo no tengo nada que ver con eso’.Anotó que ‘ojalá existan muchas más marchas y participación; creo que es lo que necesitamos. Aunque yo no soy muy a favor de marchas, pero hay que buscar las causas nobles, y que no estorbemos en el tráfico. Requerimos de la unidad y la construcción. Yo no soy tan importante para que se detengan en mí o en mi persona.Recordó haber escuchado que Donald Trump ‘huele a sus enemigos cuando están débiles y los acaba, y él trata de acabarnos. No es momento de divisiones internas. Hoy, el tema central, sin desatender a los otros, es luchar con el trato indigno. Este domingo nos unió el reclamo. Vibra México sólo era contra Donald Trump’.No es el momento de divisiones internas.Finalizó al decir que ‘creímos que no era el momento de cuestionarnos a nosotros y que llegara el gobierno debilitado a una negociación. El problema era con Donald y no contra los estadunidenses. Agradezco al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y a Hiram Almeida Estrada, secretario de Seguridad Pública (SSP) capitalino. Agregar a favoritos marcha

antitrump

donald trump

estados unidos

méxico