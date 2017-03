La Marina no regresará a El Mineral: Pepe Haro Marcela Espino

Refirió que la llegada fue un compromiso del secretario ejecutivo de Seguridad Pública, Renato Sales.

Además, anticipó que por lo pronto los elementos de la Secretaría de Marina no regresarán a El Mineral por lo que se reforzarán acciones con la secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal Preventiva.



En tanto, consideró que la Policía Municipal ha hecho un excelente papel con la captura de presuntos delincuentes que han complementado investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.



El primer edil dijo que este jueves se proyecta la toma de protesta de Arturo Leija Iturralde como director de la corporación en el pleno del cabildo, pues actualmente funge como encargado.



Expresó que Fresnillo es el único municipio que tiene un grupo de Coordinación Local propio que se reúne lunes a lunes y se da seguimiento a las estrategias en materia de seguridad.



Castigo ejemplar

El presidente municipal dijo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública fueron testigos de cómo un trabajador de la Dirección de Desarrollo Social “ordeñó” combustible de una camioneta y consideró que es una actitud que no se puede permitir.



Dijo que instruyó al secretario de Gobierno, Daniel Ramírez, a que se tramitara la baja de dicho funcionario, pues no realiza un daño al alcalde sino al erario público.



Aseguró que aquel que se detecte sustrayendo bienes del municipio o se comporte de esta manera, no cabe en la administración municipal.



Atención a jornaleros

Haro de la Torre expuso que la llegada de miles de jornaleros agrícolas a trabajar a las comunidades es un problema que el municipio no tiene capacidad de atender.



Aseguró que pedirá apoyo a la Secretaría General de Gobierno del estado para complementar la estrategia que se detalló entre las instancias del municipio y la Secretaría de Salud.



Afirmó que también es necesario que se tome en cuenta a quienes contratan a los jornaleros para que por lo menos se garanticen condiciones sanas de trabajo.



