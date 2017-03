La misteriosa mano detrás de la victoria de Trump y del 'Brexit' Excélsior

Según el diario 'The Guardian', Mercer fue el mayor donante individual de la campaña de Trump, con 13.5 millones de dólares.



Mercer se dedica a los fondos de inversiones de alto riesgo en EU.



Además, es uno de los dueños de Breitbart News Network, considerado como la plataforma de la derecha en EU y Reino Unido, y amigo personal del político Nigel Farage, que impulsó la iniciativa británica para abandonar la Unión Europea.



Pero la contribución de Robert Mercer no se limita a los billetes; apoya a las campañas políticas de su preferencia de la mano de la compañía Cambridge Analytica, una consultora especializada en analizar el comportamiento de las personas en la Red y crear campañas específicasdirigidas a determinado público.



Ese proyecto jugó "un papel determinante" en la victoria de Trump, según el director ejecutivo de dicha compañía, Alexander James Ashburner Nix.



Aquí la cobertura complerta sobre el 'Brexit'.



