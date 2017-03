​La mujer que convierte la tierra en parques Cortesía

Todo empezó hace unos catorce años, cuando dejó su trabajo y buscó tierras en Chile y Argentina para mantener el medio ambiente antes de la llegada del hombre.



Un día Douglas, su esposo, tuvo un accidente de kayak y dejó de respirar, pero ella se aferró a seguir cuidando la naturaleza, por lo que dejó su trabajo por lo que dejó su trabajo y se dedicó por completo a la conservación de la tierra.



Ahora es dueña de grandes terrenos que miden lo mismo que países como Holanda y Bélgica.



Piensa que hay gente que no reacciona ante la naturaleza porque desde que nacen no tienen relación con el mundo natural; están conectados desde siempre y por siempre a un dispositivo móvil: “El mundo virtual es más real en sus mentes que nunca”.





