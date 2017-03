»El Día del Artesano honra a los creadores que mantienen el arte y cultura tradicionales de su región. La necesidad es un gran aventón: Benítez Parra Anahí Encina

Ma. Alicia Benítez Parra recuerda que desde muy joven tenía un gusto especial por elaborar manualidades en una antigua máquina de coser y aprendió a cortar telas y a hacer moldes para ropa, ya que su mamá era maestra de corte y confección.



Benítez Parra narra que cuando cursaba la escuela primaria tomaba a escondidas trozos de tela y creaba vestidos para muñecas que vendía a sus compañeras, desde entonces supo que tenía un talento particular. “Yo creo que la necesidad es un gran aventón que nos da la vida, de alguna manera cada quien tiene un algo que le ayuda a salir adelante, lo mío fue la artesanía”.

Damitas y Diseño es su marca personal, que comenzó a dar a conocer por sus ya famosas muñecas hechas con papel arroz o mejor conocidas como hojas de tamal.



Ella descubre esta técnica gracias a que es invitada a una clase de manualidades, ahí aprendió una manera básica de elaborar muñecas con las hojas de maíz; sin embargo, se da cuenta de que le hacen falta muchos detalles y decide perfeccionar el modelo agregándole brazos, manos, cuello y cabello, entre otras cosas que las hace más especiales.



A partir de ello, comienza a elaborar diversos tipos de muñecas como las charras, las de traje típico y las elegantes, además de las novias y nacimientos completos.



En 2016 gana el segundo lugar con el traje de Mexicapan y el de gala del estado en el concurso de la Casa de las Artesanías en Zacatecas en la categoría de Fibras Naturales.



Además de elaborar los vestidos con este material, incluye detalles naturales como el cabello hecho con lixtle, una fibra vegetal conocida por su resistencia que ha sido usada en México desde tiempos antiguos y que proviene principalmente del agave lechuguilla.



Dicho material es pintado para obtener diferentes tonalidades y agrega, en el caso de las muñecas elegantes, plumas naturales.



Cabe destacar que Alicia no pigmenta las hojas de papel arroz, sino que en el sur de México el maíz puede darse de distintos tipos y tonalidades, por lo que su cobertura cambia de color.



Con su Damitas logra viajar a Brasil para una exposición de artesanías de todo el mundo y es una de las seleccionadas para representar a México, además hay piezas expuestas en diversos museos alrededor del mundo.



Sus piezas se han vendido en Bélgica, España, Estados Unidos, entre otros países.

Sus pedidos cada vez son más grandes; sin embargo, ella cree que debe continuar con su elaboración a mano, ya que así no pierde su esencia y su valor como una verdadera artesanía.



Actualmente ha elaborado más de 20 mil muñecas, y con cada una le han preguntado el porqué no tienen rostro, lo cual atribuye a una leyenda menona.



Dicha leyenda dice que cuando una joven contrae matrimonio lleva consigo una muñeca sin rostro, si con el paso del tiempo ella tiene una vida de casada feliz, es entonces cuando ella misma debe pintarle la cara.



Para Alicia la leyenda tiene mucho significado y es importante que concuerde con sus muñecas, pues para ella todas son diferentes y todas tendrán una historia que las distinga de las demás. “Mis muñecas me han dado mucha satisfacción, me agrada que se le dé el valor real que tienen por el hecho de ser completamente naturales y por todo el amor que yo pongo en el proceso”. Además de las muñecas la artesana se dedica a elaborar otros productos como cunas personalizadas y decoración en su tienda Damitas y Diseño en la calle Gardenias134 Fraccionamiento La Florida.



Para ella es un orgullo pertenecer al gremio de los artesanos y seguir llevando sus muñecas a la Casa de las Artesanías en Zacatecas.



