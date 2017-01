La nevada histórica de 1967 en Río Grande Francisco Monsivais

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Los niños salieron a jugar con la nieve, fenómeno poco conocido en la región. (Cortesía)



Aunque la noche fue fría, los habitantes no imaginaron que amanecería nevando. (Cortesía)



Ese martes se vivió la nevada más grande registrada en el municipio. (Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de





Para muchos de los que vivieron ese evento meteorológico poco común en el municipio, ha sido la más grande de todas las nevadas de las que se tenga registro.



Aunque la noche fue fría, nunca imaginaron que al despertar todo lo encontrarían cubierto de blanco. Era 10 de enero de 1967, según el calendario, martes. Los habitantes de ese entonces solían levantarse a muy temprana hora para iniciar con sus labores diarias y, cuando se asomaron a la calle y al campo, no podían creer lo que veían: todo estaba cubierto por una espesa capa de nieve. Era la primera vez que muchos de ellos presenciaban algo similar.



Según relatan algunas personas que vivieron en esa época, la gente empezó a salir de sus casas; los niños comenzaron a jugar y los adultos buscaban cómo retirar de sus techos la espesa nieve pues en ese tiempo las casas, en su mayoría, eran de tierra o láminas por lo que se corría el riesgo de que se vinieran abajo; tal como pasó con la estructura de lo que entonces se conocía como la “agencia de autos nuevos Dodge”, hoy utilizada como central de los autobuses que van a Estados Unidos.



Hoy solo queda el recuerdo que preservaron quienes poseían una cámara fotográfica y pudieron captar ese momento, el cual también quedó registrado en los medios de comunicación de aquellos tiempos como lo fue el periódico Noticias.



En esta ocasión queremos compartir con ustedes las fotografías que tomara Abelardo Calderón Partida y que su hijo, Héctor Joaquín Calderón, nos hiciera el favor de facilitarnos como parte de su colección privada.



Esperamos contar en próximas ediciones con más aportaciones de nuestro amigo Titoy.



estado@imagenzac.com.mx RÍO GRANDE.- Hace 50 años los riograndenses amanecieron con la grata y fría sorpresa de una nevada.Para muchos de los que vivieron ese evento meteorológico poco común en el municipio, ha sido la más grande de todas las nevadas de las que se tenga registro.Aunque la noche fue fría, nunca imaginaron que al despertar todo lo encontrarían cubierto de blanco. Era 10 de enero de 1967, según el calendario, martes. Los habitantes de ese entonces solían levantarse a muy temprana hora para iniciar con sus labores diarias y, cuando se asomaron a la calle y al campo, no podían creer lo que veían: todo estaba cubierto por una espesa capa de nieve. Era la primera vez que muchos de ellos presenciaban algo similar.Según relatan algunas personas que vivieron en esa época, la gente empezó a salir de sus casas; los niños comenzaron a jugar y los adultos buscaban cómo retirar de sus techos la espesa nieve pues en ese tiempo las casas, en su mayoría, eran de tierra o láminas por lo que se corría el riesgo de que se vinieran abajo; tal como pasó con la estructura de lo que entonces se conocía como la “agencia de autos nuevos Dodge”, hoy utilizada como central de los autobuses que van a Estados Unidos.Hoy solo queda el recuerdo que preservaron quienes poseían una cámara fotográfica y pudieron captar ese momento, el cual también quedó registrado en los medios de comunicación de aquellos tiempos como lo fue el periódico Noticias.En esta ocasión queremos compartir con ustedes las fotografías que tomara Abelardo Calderón Partida y que su hijo, Héctor Joaquín Calderón, nos hiciera el favor de facilitarnos como parte de su colección privada.Esperamos contar en próximas ediciones con más aportaciones de nuestro amigo Titoy. Agregar a favoritos río grande

nevada

frío

historia