La ocupación hotelera será del 100% con una semana de festival: Muñoz del Cojo Karina Navarrete

Ante el anuncio de Gobierno del Estado sobre la disminución de una semana al Festival Cultural de este año, a causa de la disminución de recursos, el dirigente del gremio hotelero expresó que “Semana Santa para nosotros es lo mismo con o sin festival”.



Por lo que, aseguró, que viernes, sábado y domingo de la Semana Mayor se tendrá una ocupación hotelera del 100 por ciento.



Capacitan en marketing electrónico

Destacó que por el momento se trabaja en la capacitación del personal de los servicios hoteleros con relación a las ventas a través de las redes sociales, no sólo las páginas de reservaciones.



“Se está trabajando ahorita con los programas que se pagaron con el fideicomiso; uno de ellos es Inmarketing, que es marketing electrónico, que empezó con la auditoría de medios electrónicos y que debe de terminar con el enlace de las páginas turísticas de Zacatecas para fortalecer el turismo”, dijo.



Además de trabajar en la inscripción de los hoteleros en el Registro Nacional de Turismo, que tiene como fecha límite hasta marzo, y que es una herramienta de comunicación con las empresas a nivel nacional.



Muñoz del Cojo agregó que también se trabaja en el avance del Tianguis Turístico 2017, en conjunto con la Secretaria de Turismo del Estado, evento que se llevará a cabo del 27 al 30 de marzo en Acapulco, Guerrero, con el objetivo de promover la historia, cultura y riquezas naturales de los estados.



raúl muñoz del cojo

mis vacaciones en la biblioteca

festival cultural 2017