La otra cortina de humo

Pensándolo y repensándolo bien a caso no es este pasaje una cortina de humo más para justificar o esconder el cúmulo de negocios y reposicionamiento del grupo en el poder en nuestro país y sus socios norteamericanos.



Suena descabellado sin embargo en el contexto del reacomodo mundial del capitalismo lleva una lógica impresa. La expansión formal del mercado de combustibles y las firmas que lo producen en el poderoso país del norte.



Leía con agrado el texto de Humberto Garza, Llamado la Invasión Americana En México 1846-1848: Una Cortina de Humo. En él se describe como el Presidente JAMES POLK, fabricó una guerra con nuestro país. Guerra que jamás se concreto. Como dicen por ahí para que haya pleito se requieren 2 y México nunca respondió formalmente con una declaratoria, inclusive el Congreso de los estados unidos nunca autorizo tal empresa. A la postre de este episodio aquel presidente conspirador nos arrebataría la mitad de nuestro territorio y las riquezas del subsuelo.



Datos y hechos a lo largo de la historia nos vuelven a poner en contraposición. Quien no recuerda el conflicto por la extracción de gas en la cuenca de burgos, o el Famoso hoyo de dona en aguas profundas del golfo de México. Donde por cierto el senador panista “José Ángel Conchello”, un defensor férreo de nuestra soberanía y confrontador del tema falleció misteriosamente en un accidente carretero.



Hoy cierto es que se abre el mercado de combustibles pero quienes son los beneficiarios del negocio valdría la pena saber. ¿Quién comercializara? Ya no es necesaria una nueva guerra para que paguemos el muro como dice TRUMP, me parece que ese muro será la justificación o la cortina de humo para el control total del mercado de combustibles de las hermanas texanas y que cree amigo lector el apaciguador del nuevo presidente estadounidense será el “Delfin Videgaray”



Las ganancias en México serán jugosas con todo y las respectivas mochadas puesto que un galón de gasolina regular marca Valero en territorio texano cuesta 1.67 US es decir saldría el litro a 9.22..... Barata… a poco no... Súmele el IEPS, IVA y la mochada pal candidato….



