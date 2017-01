​La película La razón de estar contigo, recauda menos de lo esperado AP

Según proyecciones preliminares, se esperaba que la película recaudara entre 20 millones y 30 millones de dólares en su debut, pero estimados de expertos el domingo apuntan a que recibió 18.4 millones de dólares, de segunda en la taquilla.



Sin embargo, no está tan mal para una película cuya producción costó apenas 22 millones de dólares.

La más taquillera fue Split de M. Night Shyamalan con 26.3 millones de dólares, una disminución de 34% con respecto al fin de semana de su estreno.



​Las demás fueron Hidden Figures (14 millones), Resident Evil: The Final Chapter (13.9 millones) y La La Land que en total ha recaudado más de 100 millones de dólares.



