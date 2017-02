La PGR incurrió en una actividad indebida: Raúl Cervantes a indígenas Hñähñú Excélsior

En una disculpa pública, el procurador reconoció la inocencia de Teresa González, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, a casi 11 años de ser señaladas y encarceladas por secuestro



En el Museo Nacional de Antropología e Historia, el procurador General de la República, Raúl Cervantes, encabezó el mensaje dirigido a Teresa González, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan. La PGR incurrió en una actividad indebida, y generó con ello una afectación a su honor, a su propia imagen y a la percepción generada en su comunidad respecto de ustedes, por ello, sirva este acto para ofrecerles públicamente una disculpa en español y en hñähñú, como medio de reparación del daño”, dijo Raúl Cervantes.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, destacó la necesidad de reformar las instituciones para evitar más actos de corrupción. Compartimos el diagnóstico de que es necesario reformar de fondo a la PGR, el caso de Alberta, Teresa y Jacinta, es el reflejo de lo que no debe de ocurrir, y, en consecuencia, podría ser una carta de aprendizaje para establecer las medidas que eviten que la corrupción sigua estando en la práctica de sus funcionarios y funcionarias”, dijo Mario Patrón.

En su discurso, doña Teresa González Cornelio, después de dar su versión de los hechos, calificó esta disculpa como “una gran victoria”. La vida nos cambió por completo porque no sabíamos lo que estaba pasando… para mí esta disculpa pública es una gran victoria porque es el fin y se cierra una gran lucha […] Quisiera pedirle, señor procurador, que se comprometa a que eso ya no vuelva a suceder y que más personas no vayan a parar a la cárcel por delitos que no cometieron”, comentó la señora Teresa González.

En su intervención, Alberta Alcántara Juan reconoció el esfuerzo de las autoridades por resarcir el daño, sin embargo, destacó que “la disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido”.



A petición de las tres víctimas, el evento se realizó en dos partes, dejando al final el caso de Jacinta Francisco Marcial.



