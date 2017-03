La pólvora vuelve a cimbrar a Tultepec, a dos meses de San Pablito Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Esta mañana se registró otra explosión en el municipio mexiquense; hace falta una mayor concientización sobre el manejo y control de pirotecnia: negocio que funge como sustento de cientos de familias. Foto Cuartoscuro Precaución en el mercado de San Pablito de pirotecnia de Tultepec Edo de Méx hubo una explosión permita laborar a los cuerpos de emergencia”: fueron las palabras de Luis Felipe Puente, coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, informó que equipos de rescate y salud de la entidad trabajan en atender a los numerosos lesionados por la explosión en el mercado; el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no demoró en extender su ayuda y pésame, además de aclarar que el centro comercial no sería clausurado bajo ningún concepto.



Para el mismo martes, a las 16:40 horas, se reportaron 60 lesionados; los equipos de rescate seguían con las labores.



A las 18:00 horas del 20 de diciembre, la Policía Federal (PF) confirmó en su conteo preliminar que había registrados nueve personas fallecidas y 70 lesionados por la explosión; las personas heridas fueron canalizadas a nosocomios como el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, el de Lomas Verdes, Las Américas, Magdalena de las Salinas y Villa de las Flores. El estallido se registró a las 14:51 horas en el polvorín ubicado en avenida Joaquín Montenegro, donde operan 300 locatarios con permisos emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Todos legales y todos con las normas de seguridad que demanda la ley competente en la materia”.

Elementos de bomberos de los municipios aledaños como Cuatitlán Izcalli, Cuatitlán de Romero Rubio, Tultitlán, Coacalco, Melchor Ocampo, así como elementos de la policía estatal mexiquense acordonaron la zona; habitantes de las citadas localidades actuaron de manera inmediata para manifestar su apoyo para con los afectados.



