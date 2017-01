La reconciliación. El amor de Cristo nos apremia (2 Co 5, 14-20) Fernando Mario Chávez Ruvalcaba

Introducción Estamos celebrando el OCTAVARIO para pedir por la unión de los cristianos que año con año, nuestra Iglesia Católica celebra con espíritu ecuménico los días 18 hasta el 25 de Enero. El tema para este Octavario es: La Reconciliación.



El amor de Cristo nos apremia” (2 Co 5, 14-20), de acuerdo con la propuesta que el Sr. Obispo Carlos Briseño Arch, hace a toda la Iglesia Católica de México como Presidente de la Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso y Comunión.



Este Domingo III del Tiempo Ordinario cae dentro del Octavario y por esta razón, secundando el deseo de la Conferencia Episcopal Mexicana, y con un cuaderno con oraciones y temas bíblicos para los días del Octavario que nos han dado a todas las Diócesis, debemos hacer presente el espíritu de oración y sugerencias que a todos los Obispos y Presbíteros, nos han comunicado, para que en estos días realicemos oración e iniciativas concretas de comunión fraterna y así, pidamos a Cristo el precioso don de la Unidad Cristiana. Unidad de los cristianos a nivel ecuménico La palabra ecumenismo viene del idioma griego y significa todos los esfuerzos que se hacen siempre con los encuentros y diálogos de los jefes de Iglesias y sus fieles, y de manera particular, cada año durante el Octavario, para que tanto los católicos como los demás hermanos separados, pidamos a Dios por Cristo y su Espíritu, encaminarnos a la casa común de la única y verdadera Iglesia que Jesucristo instituyó con su Pascua de pasión, muerte y resurrección.



En griego la palabra oykos designa “casa” y de esta palabra se deriva el vocablo “Ecumenismo”, para todos los que creemos en Jesucristo, es la única Iglesia que él fundó. Efectivamente Jesucristo en su despedida rezó al Padre: “Que todos sean uno, como, tú Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.



Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo les he amado a ellos como tú me has amado a mí” ( Jn 17, 21-23).



La Iglesia Católica nos exhorta y anima, para que conociendo la historia de la división de los cristianos, tomemos más conciencia de la necesidad de pedir siempre por la unión de los cristianos, máxime en un mundo tan lleno de múltiples culturas e incluso divisiones y contraposiciones de diversa índole.



Aquí quiero hacer referencia a dos hechos históricos importantes que nos hacen ver de qué manera se hizo la división entre cristianos: El Cisma de Oriente en el siglo 11 con Miguel Cerulario, Patriarca de Constantinopla, que dio origen en 1O54 a la Iglesia Ortodoxa y segundo el Cisma de Occidente en el siglo XVI, con Martín Lutero en Alemania (I5I7) y Enrique VIII Rey en Inglaterra (I539), que originaron las Iglesias protestantes.



Y a propósito, el Cisma con Martín Lutero y la Iglesia Luterana, cumple ahora en estas fechas del mes de enero del 2017, 500 años de haberse llevado a cabo.



Después se han multiplicado las sectas muy variadas a partir de la segunda mitad del siglo 19. Baste citar a los mormones y testigos de Jeová que están activamente presentes en nuestro México y en América Latina y que ya no son propiamente iglesias cristianas.



Hay algunos puntos comunes de unión entre la Iglesia Católica y demás iglesias protestantes

El ecumenismo que se da actualmente con un desarrollo notable en estas últimas décadas, en sus encuentros y diálogos, insisten en subrayar y aceptar los puntos comunes de fe cristiana y sobre esta base orar fervientemente por la unión de los cristianos incluyendo a nuestra Iglesia Católica, pero siempre de nuestra parte católica, no perder nuestra identidad de fe, sacramentos y costumbres religiosas.



Por tanto, somos hermanos separados que deben unirse, según el deseo de Cristo, para que el mundo a salvar crea en él y para que haya un solo rebaño, una sola Iglesia, con el ideal y el fundamento de la unidad cristiana, bajo un solo pastor.



San Pablo expresaba así esta unión: “Un solo Señor y un solo Espíritu, como una es la meta de la esperanza en la vocación a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos” (Ef 4, 4 y ss.).



Para terminar esta homilía un tanto sintética, ofrezco puntos básicos y comunes que de hecho nos unen:

+ Fe en Dios Padre de Nuestro Señor Jesucristo y padre nuestro a quien rezamos siempre la oración común de los hijos de Dios: el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó.



+ Fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre; Hijo de Dios y salvador nuestro, por quien tenemos la vida y la gracia en el bautismo y demás sacramentos.



+ Fe en el Espíritu vivificante, con sus dones, frutos y carismas.



+ El mismo evangelio, el mismo Credo y la misma Biblia, básicamente.

¡Con estos puntos que hoy recordamos, pidamos a Dios, de quien viene todo don y dádiva perfecta, que nuestro Octavario de este año, para pedir por la unión de los cristianos, nos ilumine, nos impulse y haga cada día más perfecta la unión en el amor de los cristianos, para que el mundo de hoy, tan pagano en muchos aspectos de sus culturas, viva en la paz y el gozo de Cristo: salvador único, luz y redentor para todos los hombres y pueblos de la tierra!. *Obispo emérito de Zacatecas



