La reforma, en juego en 2018: SEP; hoy, nuevo modelo educativo

“Si México logra tener una educación de calidad en el siglo XXI, va a poder triunfar frente a quien sea y donde sea; las amenazas que vengan del exterior México las va a poder enfrentar con mucha mayor fortaleza, porque va a poder explotar al máximo el talento y los conocimientos de los mexicanos”, dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), entrevistado previo a la presentación del nuevo modelo educativo, este lunes.



Nuño Mayer alertó, sin embargo, que ante la eventualidad de que un gobierno distinto al priista gobierne México a partir del próximo año, la Reforma Educativa no está del todo protegida.



“Y si por alguna razón llegara un gobierno que no comparte o que no está de acuerdo con esta transformación educativa, y no pudiera hacer cambios legales, pero decidiera dejar de trabajar en favor de la reforma, la puede meter en muchos problemas. “Entonces, sin duda alguna es uno de los grandes temas en donde la continuidad de esta transformación y de este proyecto es absolutamente fundamental, y no hay nada que la pueda garantizar absolutamente, más que la voluntad de seguir trabajando en ella”, expuso Nuño.

El secretario de Educación dijo que será dentro de diez años cuando se reflejen los primeros resultados de todo lo que implica la Reforma Educativa, como obtener mejores calificaciones en pruebas internacionales como la PISA.



Explicó que con la presentación del nuevo modelo educativo vendrán tres procesos muy importantes: la construcción de nuevos planes y programas de estudio; la preparación de nuevos libros de texto, y la formación continua y la capacitación de todos los maestros.



Educación para un país exitoso



La Educativa, la más trascendental de las 13 Reformas Estructurales, permitirá al país enfrentar de mejor forma las amenazas que vengan del exterior, asegura en entrevista con Excélsior Aurelio Nuño, titular de la SEP.



Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, afirmó que de las 13 Reformas Estructurales impulsadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la Educativa, que hoy llega a su clímax con la presentación del nuevo modelo educativo, sin duda es la más importante para México “ahorita, pero para el futuro”.



Nuño Mayer planteó que la Reforma Educativa, producto del Pacto por México —acuerdo político firmado en 2012 por el PRI, PAN y PRD—, y el nuevo modelo educativo son fundamentales para el país porque “van al fondo”; en este nuevo siglo, la educación es la mejor defensa, y, dijo, permitirán una transformación de la vida de los mexicanos.



“Que México tenga una educación de calidad va a hacer la diferencia de que México sea un país exitoso en el Siglo XXI. Si México logra tener una educación de calidad en el Siglo XXI va a poder triunfar frente a quien sea y donde sea; las amenazas que vengan del exterior, México las va a poder enfrentar con mucho mayor fortaleza, porque va a poder explotar al máximo el talento y los conocimientos de los mexicanos”, dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).



En el contexto de la presentación, hoy, del nuevo modelo educativo, que entrará en vigor en el ciclo lectivo 2018-2019, último que inaugure Peña Nieto, en entrevista con Excélsior, Nuño Mayer alertó, sin embargo, que ante la eventualidad de que un gobierno distinto al priista gobierne México a partir del próximo año, la Reforma Educativa no está del todo protegida. “Si por alguna razón llegara un gobierno que no comparte o que no está de acuerdo con esta transformación educativa y no pudiera hacer cambios legales, pero decidiera dejar de trabajar en favor de la reforma, la puede meter en muchos problemas”, dijo Nuño, porque “si hay alguien que decida que hay que regresar al viejo sistema para volverle a entregar a quienes están hoy perdiendo esos privilegios, claro que puede suceder, y por eso es uno de los temas más importantes para México ahorita, pero para el futuro, y éste es el proyecto más importante del país en el futuro”.

En la biblioteca Jaime Torres Bodet, a unos pasos de la legendaria oficina que ocupó entre 1921 y 1924 José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública del país, en la sede de la SEP, a Nuño Mayer se le pidió hacer el ejercicio de cómo explicaría a un grupo de maestros y alumnos de qué se trata este nuevo modelo educativo y para qué les va a servir en el futuro.



“Primero —dijo el titular de Educación Pública— ¿para qué les va a servir a los niños y a los jóvenes? Les va a servir para que puedan tener los conocimientos y habilidades que les serán útiles a lo largo de la vida. Es decir, con este nuevo modelo van a aprender a aprender. Van a aprender a razonar, van aprender a discernir. Van adquirir habilidades socioemocionales que les van a permitir trabajar en equipo, estar seguros de sí mismos y que eso les va dar un conjunto de herramientas que les va a permitir lograr los sueños que ahorita tengan o tengan más adelante, porque tienen todas esas herramientas.



“A los maestros les va a servir porque les va permitir tener apoyo en la profesionalización de lo que es su vocación, que es el magisterio, ser maestros, orientar a los niños. Van a tener más y mejores conocimientos y más herramientas para poder motivar a los niños, a los jóvenes, y que podamos construir, entre todos, un mejor sistema educativo.



“Y les diría: consiste en cinco elementos claves. El primero es el cambio pedagógico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los cambios en las tácticas pedagógicas para que en lugar de que los niños memoricen o acumulen información, precisamente puedan aprender a aprender? Que los maestros los lleven a razonar, a discernir, que lo importante no es conocer una fecha exacta o precisa, sino entender un proceso; que, en las matemáticas, sí hay que saberse las tablas de multiplicar, pero lo más importante no es repetir las tablas de multiplicar, sino saber razonar la construcción numérica de una operación matemática o poderla aplicar a casos reales, que les permita entender el mundo natural y social de los diversos temas.



“Por el otro lado —sigue la explicación de Nuño Mayer—, que para lograr eso necesitamos construir entre todos una nueva organización de las escuelas. Una organización en la que le quitemos carga burocrática a los maestros, donde haya mayor autonomía de gestión para que las escuelas puedan innovar más. En donde las escuelas tengan acompañamiento pedagógico para que puedan hacer toda una ruta que les permita convertirse, no sólo en escuelas, sino en auténticas comunidades de aprendizaje.

“Implica, por supuesto, darles a los maestros las herramientas que van a necesitar para lograr ese cambio; evaluaciones para saber qué están haciendo bien y dónde hay áreas de mejora; formación continua, diseñada a partir de esa información, para que puedan fortalecer las áreas donde se necesiten fortalecer, ya sea de conocimientos disciplinarios o de pedagogía, que podamos formar mejor a los futuros maestros. Y, por último, que queremos que esta transformación llegue por igual a todos los mexicanos y que por lo mismo tenemos que poner mucho énfasis en los puntos donde el sistema educativo sigue siendo desigual. ¿Qué en concreto? Por ejemplo, que podamos repartir mejor las becas para que lleguen a los alumnos que más lo necesiten, que podamos crear escuelas inclusivas en donde quepan todos, niños con discapacidad, niños de culturas distintas, que haya equidad de género desde muy chicos. Todos estos elementos, que desafortunadamente hoy, en alguna mayor o menor medida, siguen segregando a una parte de los niños y no les permite tener una educación equiparable a la de otros niños en mejores condiciones, lo tenemos que romper, y ése es el modelo educativo”.

Hoy, lunes 13 de marzo, en Palacio Nacional serán presentados tres documentos: nuevo modelo educativo; fines de la educación y ruta de implementación. El objetivo que busca el Gobierno de la República con el nuevo modelo es que la educación pública vuelva a ser el mayor orgullo de México, según el borrador de la presentación de éste.



En el nuevo modelo educativo para la educación obligatoria, que deriva de la Reforma Educativa —presentada como iniciativa el 11 de diciembre de 2012, diez días después del arranque de la presente administración—, y de acuerdo con un documento de la SEP, se explica cómo la reorganización del sistema educativo en cinco ejes contribuirá a que todas las niñas, niños y jóvenes de México desarrollen todo su potencial para ser exitosos en el Siglo XXI.



—¿A partir de la presentación del nuevo modelo educativo, hay tiempo para que se preparen los maestros y los alumnos para este cambio?



—Efectivamente, parte de las experiencias que se han tenido cuando ha habido otros cambios de planes de estudio o similares a un modelo educativo, es que muchas veces eran muy abruptos y costaba mucho trabajo al sistema educativo, es decir a los maestros, a los propios alumnos, asimilarlo. Entonces, ahora estamos presentando el modelo, que son los grandes ejes y las grandes tendencias, de cómo tiene que estar organizado nuestro sistema educativo y cuáles son las principales políticas públicas y, a partir de ello, van a venir tres procesos muy importantes:



“El primero es la construcción de los nuevos planes y programas de estudio ya basados y sustentados en el nuevo modelo. El segundo es la preparación de los nuevos libros de texto, que va ser muy importante en función del nuevo modelo. Y, finalmente, lo más trascendente de todo, la formación continua y la capacitación de todos los maestros para que conozcan el modelo, particularmente la nueva orientación pedagógica, y que, entonces, cuando entre en funciones, todos estemos listos. “Por ello se presenta este lunes, estamos hablando del 13 de marzo de 2017, y el hacer los nuevos planes, los nuevos libros de texto y la capacitación a los maestros nos va a tomar más de un año, para que en el ciclo escolar 2018-2019, que es el último ciclo escolar que le toca inaugurar al presidente de la República Enrique Peña Nieto, entre en vigor este modelo, pero ya con todas estas piezas en marcha y funcionando”.

—¿En este contexto tan polarizado que vive México, y de cara al 2018, este modelo educativo, la Reforma Educativa impulsada por el Presidente, está protegida para no ser modificada si eventualmente llega un gobierno distinto al PRI?



—No, siempre se corre ese riego. Claro, hay los parámetros centrales de la Reforma Educativa, están en la reforma que se hizo al artículo tercero de la Constitución. Se tendrían que tener dos terceras parte de ambas Cámaras del Congreso para hacer un cambio, en apariencia es difícil o complicado; después están las nuevas leyes que dan sustento a la Reforma Educativa, la Ley del Servicio Profesional Docente, que estructura toda la profesionalización de los maestros, en términos legales está la ley de evaluación, que da los parámetros legales para las evaluaciones y estará este nuevo modelo educativo, que son las políticas públicas que se desprenden de estos cambios constitucionales y legales que van a tener fuerza de acuerdo secretarial; entonces, tiene un anclaje jurídico importante, sin embargo, lo digo también con toda claridad, por supuesto que se puede echar atrás, porque éste es un trabajo de un compromiso y un esfuerzo absolutamente diario, para que eso que está en el papel pase a la realidad.

“Y si por alguna razón llegara un gobierno que no comparte o que no está de acuerdo con esta transformación educativa y no pudiera hacer cambios legales, pero decidiera dejar de trabajar en favor de la reforma, la puede meter en muchos problemas”, agregó.

Y puso un ejemplo: “Buscar esta transformación de pasar de un sistema clientelar y corporativo, donde se vendían y heredaban plazas, a un nuevo sistema centrado en el mérito y la transparencia, en donde para ser maestro hay que hacer un concurso entre los que demostraron mejores conocimientos; que para ser director, subdirector de una escuela, hay que concursar una plaza y la ganan los mejores y se rompe con el influyentismo que antes, de manera muy opaca en la burocracia o en el sindicato, decidían dónde poner a los maestros. O las evaluaciones como una forma de mejorar tanto los conocimientos como el sueldo, pues si hay alguien que decide que hay que regresar al viejo sistema para volverle a entregar a quienes están hoy perdiendo esos privilegios”.

“Claro que puede suceder, y por eso es uno de los temas más importantes para México, ahorita, pero para el futuro, y éste es el proyecto más importante del país en el futuro”, reiteró.

Aurelio Nuño dijo que los sueños de los niños que hoy están en las escuelas, que los puedan volver realidad y que esos niños puedan ir a cualquier lugar del mundo a competir, a ganar y a demostrar que tienen esos conocimientos y habilidades, depende de una transformación del sistema educativo. “Entonces, sin duda alguna es uno de los grandes temas en donde la continuidad de esta transformación y de este proyecto es absolutamente fundamental, y no hay nada que la pueda garantizar absolutamente más que la voluntad de seguir trabajando en ella”, subrayó el titular de la SEP.

—Las reformas estructurales planteadas por el presidente Peña Nieto son importantes para el gobierno, en todo caso se verán algún día sus beneficios, pero, dentro estas reformas, ¿dónde está la Reforma Educativa?



—Obviamente que todas la reformas son importantes, pero sin duda la más importante es la educativa. ¿Por qué? Pues porque es una reforma que va al fondo. También es la que va a tardar más tiempo en dar resultados plenos, pero, finalmente, si logramos esta Reforma Educativa, lo que se va a lograr es que le va a dar a cada mexicana y a cada mexicano conocimientos, herramientas y las habilidades que por sí mismos les van a permitir triunfar y hacer realidad sus sueños.



Nuño Mayer sostuvo que las otras reformas también son fundamentales, cambios que ayudan a tener una mejor economía, por ejemplo, dijo, la Reforma de Telecomunicaciones, con mayor competencia. Afirma que ya se están viendo los beneficios de cómo están bajando las tarifas en telefonía, cómo se está extendiendo la inversión en internet, y cómo está bajando el costo y mejorando la calidad, “fundamental para la economía del país y para que estos servicios lleguen a más gente y con mayor calidad”.



La Energética, señaló, es absolutamente fundamental para que México vuelva a ser una potencia energética que pueda tener tanto gas como energía que pueda exportar a otros lugares, pero también abastecer a México, eso ya estaba llegando a una crisis, porque no se tenía inversión suficiente. Hoy se tiene, ya se están haciendo los anuncios y eso va a ser algo que se incremente, y eso está muy bien, le va a ayudar a la economía del país, va a generar empleos, nos va a dar mayor dinamismo, nos va a dar presencia en el mundo.

“Pero, al final del día, son reformas que ayudan y dan herramientas para que al país y a los mexicanos les vaya mejor, pero la Educativa transforma al propio mexicano al tener una mejor educación, entonces, sin duda en el largo plazo, es la más trascendente, también por lo mismo la que más va a tardar en dar resultados y también por lo mismo la que mayor continuidad requiere”, dijo.

Nuño Mayer insistió que será dentro de diez años cuando se reflejen los primero resultados de todo lo que contempla la Reforma Educativa, como obtener mejores resultados en pruebas internacionales como Pisa. Dijo que ése es un proceso natural cuando se abordan reformas como la que está en marcha en México.



“Siempre he sido muy claro, que esto se refleja en pruebas como Pisa, va tomar diez años. Eso les ha pasado a todos los países del mundo que han hecho reformas educativas. Decir lo contrario sería engañar. Por eso es importante sacar adelante este modelo, porque si pensamos que los resultados se van a ver en una década, la prisa es mucho mayor. “¿Cuál es el compromiso que tengo con el Presidente? Lo que podemos entregar en este gobierno es que en 2018 haya un sistema educativo organizado y puesto en marcha totalmente distinto al que se recibió en 2012 y que, a partir de ahí, se le dé continuidad a todas estas políticas públicas. Y ése es el objetivo final, que esta transformación se verá, se reflejará y se medirá en las pruebas internacionales, pero, al final del día es que los niños y los jóvenes van a tener conocimientos que les van a permitir llegar más lejos y tener un gran proyecto de vida”, concluyó.

DAN PESO A LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES



Las habilidades socioemocionales, de acuerdo con literatura especializada en educación, son fundamentales para el desarrollo de los jóvenes.



Son herramientas a través de las cuales las personas pueden entender y manejar las emociones; establecer y alcanzar metas positivas; sentir y mostrar empatía hacia los demás; establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsablemente.



Estas habilidades, que son parte fundamental del nuevo modelo educativo que se presentará hoy en Palacio Nacional, se asocian con trayectorias académicas, personales y laborales más exitosas: los estudios demuestran que, en el largo plazo, estas habilidades se asocian con menor probabilidad de desempleo, encarcelamiento o divorcio.



También se relacionan con un mayor y mejor aprendizaje: el desarrollo de habilidades socioemocionales contribuye a desarrollar más habilidades, tanto cognitivas como socioemocionales, creando círculos virtuosos.



El mercado laboral demanda este tipo de habilidades con mayor frecuencia. En el caso de México, la evidencia señala que las habilidades que más demandan los empleadores, incluso por encima de habilidades técnicas, son el trabajo en equipo, la capacidad para relacionarse con los demás, entre otras.



