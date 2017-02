La sociedad requiere cultivarse físicamente: Adolfo Márquez Redacción

Después de dar cordial bienvenida y expresar gratitud por ser sede y hacer éste tipo de eventos en Zacatecas, resaltó que son necesarios para la sociedad por las situaciones que atraviesa el país.



Resaltó que no solamente es la generación de deportistas, sino el incidir en el deporte bien respaldado, en éste caso, por la región (Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Zacatecas), así como por la CONADE, aquí representada por el Subdirector de Desarrollo Estratégico del Deporte Estatal y Municipal, Arturo Ramírez Jaime.



En presencia de Manuel Aceves Rubio de Aguascalientes, Sergio Hernández de Chihuahua y Tomás Aragón Melchor de Durango, entre otras personalidades, el funcionario del deporte zacatecano hizo el atento llamado al sector social que no se activa físicamente, para que vean en lo que puede incidir el deporte bien practicado.



Posteriormente, Arturo Ramírez Jaime, con la representación personal del titular de la CONADE, Alfredo Castillo Cervantes, realizó la exposición de motivos y detalló algunas situaciones propias de la organización de Olimpiada Regional y Nacional 2017.



Asimismo, el Jefe del Departamento de Deporte Selectivo y Profesional de INCUFIDEZ, Jeroham Martínez García, proyectó avances de organización de Olimpiada Regional Zacatecas 2017, en cuanto a organigrama, calendarización, infraestructura deportiva y lugares de competencia de las diferentes disciplinas.



También dio a conocer el directorio telefónico de los responsables por comisión, así como todo lo referente a hospedaje y alimentación, servicios de emergencia, sala de prensa y mapa de instalaciones.



