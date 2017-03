La soledad del gobernador Luis Enrique Mercado

La inseguridad ha crecido, su principal proyecto, el paquete de impuestos, se hunde en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los juzgados de distrito, existe un claro enfrentamiento con muchos grupos y casi no hay asunto que no se convierta en un problema; bloqueos de carreteras, paro de escuelas y un horizonte que parece no mejorar en el corto plazo.

Lo más fácil, que ya muchos hacen es culpar al gobernador y cargarle a él todos los fracasos y conflictos.

Sin embargo, no hay que olvidar que Tello formó un equipo que mal que bien, debiera acompañarlo en todos sus proyectos.

El problema es que la mayor parte del gabinete, o no le ayuda porque para los secretarios es más cómodo ver los toros desde la barrera o siguen sus propios instintos y crean problemas adicionales o agigantan los que ya existen.

El mejor ejemplo de estos extremos es la Secretaría de Gobierno, rebasada por izquierda y derecha y todos los tiros se convierten en strike que el gobernador tiene que atender él mismo o la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular parece no existir.

Al otro lado está la Secretaría del Medio Ambiente, que entra a todos los temas, pero no para calmar ánimos y dar respuestas, sino para irritar, crear problemas y dejar muertos y heridos que se le cargan al titular del Ejecutivo.

Y en medio de estos dos extremos, varias dependencias cuyos titulares ni se ven ni se oyen y prefieren que sea el gobernador quien entre al quite de todo.

Es posible incluso, que la personalidad del gobernador y su ardiente deseo por hacer bien las cosas induzca a Alejandro Tello a meterse en todo y no dejar que su equipo resuelva.

Como quiera que sea, el gobernador está solo y no puede con toda la carga. El equipo debe entrar en su ayuda.

Hasta el jueves.

