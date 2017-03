»Día Internacional del Síndrome de Down La sorpresa de un cromosoma extra Daniel Torres

Día Internacional del Síndrome de Down, la fecha hace alusión a la triplicación del cromosoma 21, mes 3 y día 21.



La proclamación de esta fecha como un día oficial tiene como objetivo reafirmar los derechos de las personas con dicho síndrome para disfrutar plena y efectivamente de todas las liberdades fundamentales.



Además se busca eliminar la discriminación para cruzar las barreras y los obstáculos que los relegan de la sociedad. La historia de Ángela Tras 17 semanas de gestación, Vanessa recibió la recomendación de realizarse un ultrasonido y una serie de estudios, pues se sospechaba de un problema cromosómico.



Pese a que las posibilidades de que el feto tuviera algún padecimiento fueron descartadas, después de un parto por cesaría, debido a una serie de complicaciones, se informó a la familia que su hija tenía una copia extra del cromosoma 21.



Vanessa Pacheco y Jesús Rodríguez son los orgullosos papás de Ángela Lucía, quien posee Síndrome de Down.



La pareja aseguró que el embarazo fue completamente planeado y que si bien recibir a su primera hija con esta condición fue difícil, no les costó mucho adaptarse y entender que podrá tener una calidad de vida como cualquier otro individuo.



Desde sus primeros meses de vida, Ángela ha recibido a estimulación temprana y acude frecuentemente a clases de natación, además recientemente ingresó a terapias del lenguaje.



Estas actividades y desarrollarse en un entorno sano y afectuoso se ha reflejado en su salud y en su andar, ya que según sus padres, se desenvuelve con mucha facilidad.



Esto ha ido en contra de lo que se les dijo a la pareja respecto a los problemas que, seguramente, enfrentaría más tarde, como malformaciones cardiacas o deficiencias renales.



Entre los principales miedos que tuvieron Vanessa y Jesús estuvo que su condición afectara su manera de desarrolarse en algunos entornos, pero ese temor ha desaparecido pues la pequeña se caracterisa por su valentía y caracter afectivo e inquieto.



Otro, fue que sufriera de rechazo, situación que no se ha presentado en ningún lugar ni con ninguna persona, pues Ángela simpatiza fácilmente con propios y extraños.



Según su pediatra, está lista para adaptarse a un grupo dentro de una guardería, así como para desarrollarse en un sistema educativo estándar.



Para ellos haber tenido a Ángela es lo más maravilloso que les ha pasado por el simple hecho de ser su hija, quien los ha enseñado a amar y a darse cuenta de que hay personas que nacen para luchar, así como para demostrar que esta clase de condición no debe ser motivo de exlusión.



síndrome de down

reto

salud

infancia