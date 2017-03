La SSZ quiere dar atención bucal a 16 mil 900 fresnillenses Gema Gallegos

José Raúl Lizama Monreal, coordinador de Salud Bucal de la Jurisdicción Sanitaria, aseguró que durante esta semana reforzarán las acciones para que la población tenga cuidado con sus dientes.



Expuso que la mayoría de casos tienen que ver con caries.



Aunque también se enfrentan a enfermedades periodontales o malposición de los dientes.



Recalcó que durante esta semana, en las unidades fijas y semifijas se dará atención para combatir estas enfermedades, sean o no los pacientes derechohabientes del Seguro Popular.



En ocasiones, dijo, los males no solo afectan la cavidad bucal, sino que generan otros malestares en el cuerpo, por lo que enfatizó la importancia de esta campaña y del cuidado de los dientes.



El coordinador de Salud Bucal informó también que falta un poco la cultura de la atención bucal y por eso realizan acciones de prevención y control “nos falta acudir más seguido con un dentista”.



Destacó que en menores en población escolar se ven cada vez más mejorías en este tema.



