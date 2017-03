La SSZ, sin fecha para instalar Comisión de Arbitraje Médico Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)



Gilberto Breña Cantú, titular de SSZ, reconoció que, pese a que desde el 2009 la Ley de Salud obliga a las secretarías a instalar una comisión de arbitraje interna, en el estado no hay fecha para hacerlo.



Aunque no precisó la razón por la cual en siete años no se ha instalado tal comisión y aún no se realizan ninguno de los trámites para hacerlo, explicó que primero deberá contactar a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), para poder realizar los procesos estatales.



“Tenemos que ponernos de acurdo con la comisión nacional, ver cómo está, que se reúna la junta de gobierno, designar una persona y busca lo más importante que es el recurso”, dijo.



Apuntó que se debe realizar un análisis del número del personal y los alcances que tendrá para presentar un presupuesto total; sin embargo, previó que se requerirán entre siete y ochos personas para su operación.



El secretario señaló que las quejas que actualmente surgen son atendidas por la los directivos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, dependiendo la gravedad de los casos.



Señaló que las funciones de la comisión serían las de un órgano de acuerdos ya que le competería atender las quejas de los pacientes y buscar la conciliación con los trabajadores del sector salud.



Asimismo, el titular aseguró que las ocho quejas que surgieron en el 2016 representan una cifra aceptable para el servicio de la secretaría pues en un año se atiende a más de medio millón de pacientes en todo el estado.



“La mayoría de las denuncias por inconformidad de como se les trató, más que por problemas médicos”,

dijo.

Finalmente, adelantó que la Conamed podría estar instalada antes de concluir el 2017 ya que “falta escoger quién va a ser, ponernos de acuerdo con la federación y es probable que este año lo echemos a andar”, dijo.



capitalimagen@gmail.com Pese a que desde el 2009 la ley lo exige, la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) no tiene fecha para instalar una Comisión de Arbitraje Médico que atienda los conflictos entre pacientes y los trabajadores del sector salud.Gilberto Breña Cantú, titular de SSZ, reconoció que, pese a que desde el 2009 la Ley de Salud obliga a las secretarías a instalar una comisión de arbitraje interna, en el estado no hay fecha para hacerlo.Aunque no precisó la razón por la cual en siete años no se ha instalado tal comisión y aún no se realizan ninguno de los trámites para hacerlo, explicó que primero deberá contactar a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), para poder realizar los procesos estatales.“Tenemos que ponernos de acurdo con la comisión nacional, ver cómo está, que se reúna la junta de gobierno, designar una persona y busca lo más importante que es el recurso”, dijo.Apuntó que se debe realizar un análisis del número del personal y los alcances que tendrá para presentar un presupuesto total; sin embargo, previó que se requerirán entre siete y ochos personas para su operación.El secretario señaló que las quejas que actualmente surgen son atendidas por la los directivos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, dependiendo la gravedad de los casos.Señaló que las funciones de la comisión serían las de un órgano de acuerdos ya que le competería atender las quejas de los pacientes y buscar la conciliación con los trabajadores del sector salud.Asimismo, el titular aseguró que las ocho quejas que surgieron en el 2016 representan una cifra aceptable para el servicio de la secretaría pues en un año se atiende a más de medio millón de pacientes en todo el estado.“La mayoría de las denuncias por inconformidad de como se les trató, más que por problemas médicos”,dijo.Finalmente, adelantó que la Conamed podría estar instalada antes de concluir el 2017 ya que “falta escoger quién va a ser, ponernos de acuerdo con la federación y es probable que este año lo echemos a andar”, dijo. Agregar a favoritos arbitraje médico

negligencia

denuncias

pacientes

gilberto breña cantu

ssz