La tanatología: cómo darle sentido a la muerte y sobrellevar las pérdidas Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La conferencia forma parte del ciclo Los quehaceres de la psicología. (Cortesía)



El también integrante del Centro de Crecimiento Humanista, explicó que la tanatología es una disciplina que permite darle un sentido a la muerte y a sobrellevar las pérdidas que vivimos los seres humanos.



En ese sentido, explicó que el proceso de duelo puede durar entre uno y dos años, y que la función del psicólogo en este proceso es el de motivar y dar esperanza a los seres que han sufrido una pérdida, es decir: ayudar a que el paciente pueda vivir sin la persona que se ha ido.



Precisó que las fases por las que pasa un individuo para superar el dolor son: negación, ira, pacto o

negociación para aliviar su tristeza, y la depresión hasta llegar a la aceptación etapa en la que comprende que ya no tiene acceso a esa persona.



Aseguró que en estas etapas es importante que el psicólogo o el especialista en salud mental muestre interés en que la persona que sufre tenga un estímulo para vivir. Asimismo, quien guíe al paciente debe ser sensible y cálido.



Para ello, señaló Álvarez Crespo, es fundamental que el psicólogo se enfoque a que la persona este mental y espiritualmente estable, anteponiendo su bienestar, para que disfrute de cada instante que vive.



El 3 de marzo Hans Hiram Pacheco García, el director de la Unidad de Psicología, concluirá el ciclo de conferencias con el tema Encuadre en psicoanálisis.



redaccion@imagenzac.com.mx Como parte del ciclo de conferencias Los quehaceres de la psicología, organizado por la Unidad Académica de Psicóloga de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el director del Hospital de Salud Mental de Zacatecas, Osvaldo Álvarez Crespo, impartió la plática Tanatología y humanismo.El también integrante del Centro de Crecimiento Humanista, explicó que la tanatología es una disciplina que permite darle un sentido a la muerte y a sobrellevar las pérdidas que vivimos los seres humanos.En ese sentido, explicó que el proceso de duelo puede durar entre uno y dos años, y que la función del psicólogo en este proceso es el de motivar y dar esperanza a los seres que han sufrido una pérdida, es decir: ayudar a que el paciente pueda vivir sin la persona que se ha ido.Precisó que las fases por las que pasa un individuo para superar el dolor son: negación, ira, pacto onegociación para aliviar su tristeza, y la depresión hasta llegar a la aceptación etapa en la que comprende que ya no tiene acceso a esa persona.Aseguró que en estas etapas es importante que el psicólogo o el especialista en salud mental muestre interés en que la persona que sufre tenga un estímulo para vivir. Asimismo, quien guíe al paciente debe ser sensible y cálido.Para ello, señaló Álvarez Crespo, es fundamental que el psicólogo se enfoque a que la persona este mental y espiritualmente estable, anteponiendo su bienestar, para que disfrute de cada instante que vive.El 3 de marzo Hans Hiram Pacheco García, el director de la Unidad de Psicología, concluirá el ciclo de conferencias con el tema Encuadre en psicoanálisis. Agregar a favoritos psicología

tanatología

muerte

terapia psicológica