La tercera es la vencida Elizabeth Sánchez Garay

Es cierto que, a excepción de Morena, el resto de los partidos políticos no ha elegido a sus candidatos, pero es posible que el tabasqueño mantenga la delantera cuando aquéllos hayan sido nombrados.



Incluso, es probable que la ventaja se incremente si, por un lado, elabora un plan firme para erradicar la corrupción en México y, por otro, prioriza la defensa de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y de la dignidad nacional, ante las agresiones del gobierno del país vecino y la actitud pusilánime de nuestras autoridades.



En cuanto al primer aspecto, no queda muy claro a qué se refiere cuando afirma que su gobierno erradicará la corrupción, pero, en lo referente al segundo, ha dado pasos firmes.



Por ejemplo, en conferencia ofrecida esta semana en la ciudad de Chicago, López Obrador anunció que el 14 y el 15 de marzo próximos acudirá a las sedes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia por la actitud intolerante y racista hacia nuestros connacionales.



Pese a todo, el tabasqueño tiene un grave problema para alcanzar la presidencia: hasta ahora ha desdeñado elaborar una propuesta clara y puntual para la clase media mexicana, motivo por el cual es bajo el nivel de aceptación en el norte de país.



Alguna vez se lo comenté a Elena Poniatowska cuando coincidimos en una congreso de literatura; allí argumenté que hay una clase media trabajadora, que se ha esforzado mucho para salir adelante, pero que por algún motivo es vista con desdén por la izquierda.



Es cierto que, por el bien del país, primero están los pobres, pero si no entiende que es momento de sumar y no de fragmentar, su triunfo no está ni mínimamente asegurado. Eso debiesen tenerlo claro él y sus asesores.



morena

méxico

política