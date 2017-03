La transfiguración de Cristo en el Monte Tabor Fernando Mario Chávez Ruvalcaba

Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Introducción Avanzando por el camino de la Cuaresma, celebramos hoy el segundo domingo de este tiempo, que debe ser fecundo en oración, en penitencia sincera y verdadera conversión y así, con pureza de nuestras almas, podamos asimilar con fruto la Pascua de la Resurrección de Cristo nuestro Señor.



Para los tres ciclos de nuestra liturgia católica, en los domingos segundos, la Iglesia nos invita a contemplar el hecho sorprendente y maravilloso de la Transfiguración de Jesucristo, animándonos a recorrer con mayor entrega, nuestro camino hacia la Pascua gloriosa del Triduo Sacro en la Semana Mayor.



Para este año, Ciclo A, proclamamos el evangelio de San Mateo, muy unido a los Ciclos B y C, en los cuales leemos los relatos de San Marcos y San Lucas, respectivamente. San Mateo nos ofrece detalles más completos del hecho de la Transfiguración, enriqueciendo así, nuestra fe, alentando nuestra esperanza y encendiéndonos en el amor a Dios y a la Iglesia.



Los invito a contemplar y asimilar, el significado de este hecho para nuestra incorporación a Cristo, quien de esta manera se nos manifiesta y nos anima, para entender más y más, el porqué de su pasión y muerte, que son trascendidas por la luz gozosa de su Transfiguración. Significado del hecho de la transfiguración del Señor Ante todo, debemos decir que este hecho en la vida de Jesús, es una “teofanía”. La palabra significa manifestación divina que se encuadra en la revelación que Dios hace a los hombres, llamados a la conversión del corazón y recibir la luz de la vida íntima de Dios, uno y trino.



En las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, constatamos diversas teofanías mediante las cuales Dios ha ido revelando el misterio íntimo de su ser y dar a conocer a los hombres de todas las generaciones en la historia de la salvación, su designio o plan de salvación.



Recordemos las manifestaciones en el monte Sinaí, cuando Moisés, dialogando con Dios, le reveló los mandamientos de la ley divina. Asimismo, tenemos ahora en cuenta la teofanía del bautismo de Jesús por San Juan Bautista en el río Jordán. Cuando el Padre eterno habló acerca de su Hijo hecho hombre: “Este es mi Hijo muy amado en quien he puesto mis complacencias. Escúchenlo”. También la acción del Espíritu Santo se muestra sapiente y luminosa en estas teofanías.



La teofanía de Cristo en el Monte Tabor, contiene aspectos que es conveniente aquí subrayar:



A).- Contexto y situación. En los tres evangelistas San Mateo, San Marcos y San Lucas, se nos transmite el hecho teofánico de la Transfiguración, que precede al primer anuncio de Cristo acerca de su pasión y muerte en Jerusalén, camino hacia la resurrección.



Esto no lo podían entender los discípulos: Pedro, Santiago y Juan, quienes acompañando a Jesús en el monte Tabor, esperaban a un Mesías (enviado por Dios), con interpretación de poder terreno y político, descartando en su manera de pensar y actuar, la pasión y muerte de Jesús.



Con la luz de la Transfiguración y la experiencia que ellos tuvieron cuando Jesús hablaba con Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, empezaron a entender el misterio de Cristo, quien padeciendo y muriendo habría de alcanzar su gloriosa resurrección que luego haría participar a todos los hombres de buena voluntad.



B).- El mensaje de la fe. El relato de la Transfiguración está pues al servicio de un mensaje de fe en la pascua de Jesús: paso de la pasión y de la muerte hacia la gloria de la resurrección. Paso que todos los creyentes en Jesús, debemos vivir para obtener la luz inapagable de nuestra feliz resurrección, participando así de la Pascua doliente y gozosa del Señor para ser salvos en el tiempo y para la eternidad. La transfiguración en nuestras vidas y seguimiento de Jesucristo Para los cristianos, la Transfiguración de Jesús nos hace vivir nuestra propia transfiguración desde que somos bautizados y confirmados en la fe como respuesta a su llamado de salvación. Es fundamental pasar del estado de pecado y lejanía para con Dios y nuestros prójimos, dejándose llevar de las insidias del maligno, para pasar a la vida del perdón y la gracia de Dios que nos hace ser justos y santos.



Es dejar las obras muertas del pecado, fruto del egoísmo, para ser fervientemente servidores con Cristo, a favor de todos los hermanos redimidos por su pascua, como paso de la muerte a la vida plena.



Nuestra transformación con Cristo compromete totalmente nuestras vidas, para ser promotores de paz, justicia y fraternidad, abrazando a todos nuestros semejantes y de manera muy peculiar a los que sufren, a los desamparados, a los débiles y a los que caen y necesitan manos y corazón que ayuden a levantarlos.



Estas actitudes de nuestra transfiguración con Cristo, deben florecer como virtudes en el seno de todas las familias, y comunidades dentro de las cuales, deben gestarse los mejores deseos y propósitos de seguridad, participando en mayor o menor medida de los bienes materiales, espirituales y culturales. No debemos dejar de lado el ejercicio de las obras de misericordia.



Y por encima de todo, vivir en estado de gracia con la recepción frecuente de los sacramentos del perdón y la Eucaristía. Y que la escucha atenta y asimilativa de la palabra de Dios, nos haga vivir de sus enseñanzas, hechas realidad en todos los momentos de nuestras vidas ¡Que esta Cuaresma, como oportunidad de nueva vida, nos ayude a ser cada vez mejores y que al final de ella, celebremos con autenticidad nuestra resurrección luminosa, adelantada en el espacio y el tiempo, celebrándola con panes ácimos de verdad, comunión, gozo y paz!

*Obispo emérito de Zacatecas



