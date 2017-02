La UAZ, hoy en el Campeonato Universitario Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Las Tucitas de la UAZ todavía tienen como encomienda ganar su primer partido de la temporada, por lo que hoy a las 2 de la tarde buscarán los 3 puntos cuando enfrenten a las chicas de la UP Guadalajara, en duelo correspondiente a la fecha 9 de la rama femenil, la cita será en el campo 6 de la Unidad Deportiva Norte de la capital zacatecana.



También en la Unidad Deportiva Norte, (UDN) pero en el Estadio Universitario los Tuzos de la UAZ le harán los honores a los representantes de la UP Guadalajara, el cotejo iniciará hoy a las 4 de la tarde y se jugará como parte de la jornada 14 de la rama varonil, los Tuzos ocupan el sexto peldaño de la zona 1, pues acumulan 21 unidades, luego de 6 triunfos, 2 empates, un punto extra y 5 descalabros en lo que va de la campaña.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Los equipos representativos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) vuelven a la actividad durante este fin de semana, todo comienza hoy, cuando las Tucitas y los Tuzos se enfrenten a la UP Guadalajara en el Campeonato Universitario Telmex Telcel (CUTT).Las Tucitas de la UAZ todavía tienen como encomienda ganar su primer partido de la temporada, por lo que hoy a las 2 de la tarde buscarán los 3 puntos cuando enfrenten a las chicas de la UP Guadalajara, en duelo correspondiente a la fecha 9 de la rama femenil, la cita será en el campo 6 de la Unidad Deportiva Norte de la capital zacatecana.También en la Unidad Deportiva Norte, (UDN) pero en el Estadio Universitario los Tuzos de la UAZ le harán los honores a los representantes de la UP Guadalajara, el cotejo iniciará hoy a las 4 de la tarde y se jugará como parte de la jornada 14 de la rama varonil, los Tuzos ocupan el sexto peldaño de la zona 1, pues acumulan 21 unidades, luego de 6 triunfos, 2 empates, un punto extra y 5 descalabros en lo que va de la campaña. Agregar a favoritos uaz

campeonato

tucitas

tuzos