La UAZ suspende convenios; Edmundo Guerrero está en la cuerda floja Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El rector Antonio Guzmán se deslindó de los manejos en la UAZ realizados antes de su administración. (Archivo)



Ante las irregularidades notificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a la simulación de servicios dentro de la UAZ, Guzmán Fernández destacó que los convenios ejercidos en la pasada administración “son responsabilidad de quien los ejecuta”.



Además, el también exsecretario del SPAUAZ dijo que se tendrán que solventar todas las observaciones que presente la ASF, así como suspender los convenios que se habían establecido en la pasada administración hasta que se termine con la investigación.



Aseguró que todas las compras que realice la institución, durante su administración, se harán a través de Compranet para buscar el mejor precio y calidad de los productos, garantizando que no existan recursos destinados a intermediarios. “Para las compras que se van a realizar en el siguiente programa será la misma mecánica”, dijo.



Respecto a la presunta responsabilidad de Edmundo Guerrero Sifuentes, Guzmán expresó que como medida cautelar “para que se lleven a cabo las investigaciones sería sano apartarse del espacio”, sin embargo “lo tenemos que platicar”.



Agregó que en lo que va de su administración no se han ejercido los diversos apoyos que brindan distintas instituciones



Por su parte, el gobernador Alejandro Tello Cristerna expresó “estoy haciendo mi parte desde el Gobierno del estado, estamos avanzando, en el tema de la universidad y al igual que el estado se buscan recursos extraordinarios y se tiene que demostrar que esos recursos los van a bien utilizar”.



Aseveró que se deben de fincar las responsabilidades y una vez que existan las denuncias correspondientes el estado actuará “sin miramientos”.



“No se vale que en un estado con tantas necesidades y con tantas problemáticas se están desviando recursos, si la Universidad incurrió en esa situación tendrá que tener, igual que cualquier otro, las penas correspondientes”, dijo el gobernador.



Agregó que se mantiene comunicación constante con el rector de la UAZ y la Secretaría de Finanzas para hacerle frente al presente ejercicio y al déficit estructural de la institución.



capital@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Los convenios entre la UAZ y dependencias se suspenderán y Edmundo Guerrero Sifuentes, secretario administrativo, podría ser retirado de su cargo, advirtió Antonio Guzmán Fernández, rector de la institución.Ante las irregularidades notificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a la simulación de servicios dentro de la UAZ, Guzmán Fernández destacó que los convenios ejercidos en la pasada administración “son responsabilidad de quien los ejecuta”.Además, el también exsecretario del SPAUAZ dijo que se tendrán que solventar todas las observaciones que presente la ASF, así como suspender los convenios que se habían establecido en la pasada administración hasta que se termine con la investigación.Aseguró que todas las compras que realice la institución, durante su administración, se harán a través de Compranet para buscar el mejor precio y calidad de los productos, garantizando que no existan recursos destinados a intermediarios. “Para las compras que se van a realizar en el siguiente programa será la misma mecánica”, dijo.Respecto a la presunta responsabilidad de Edmundo Guerrero Sifuentes, Guzmán expresó que como medida cautelar “para que se lleven a cabo las investigaciones sería sano apartarse del espacio”, sin embargo “lo tenemos que platicar”.Agregó que en lo que va de su administración no se han ejercido los diversos apoyos que brindan distintas institucionesPor su parte, el gobernador Alejandro Tello Cristerna expresó “estoy haciendo mi parte desde el Gobierno del estado, estamos avanzando, en el tema de la universidad y al igual que el estado se buscan recursos extraordinarios y se tiene que demostrar que esos recursos los van a bien utilizar”.Aseveró que se deben de fincar las responsabilidades y una vez que existan las denuncias correspondientes el estado actuará “sin miramientos”.“No se vale que en un estado con tantas necesidades y con tantas problemáticas se están desviando recursos, si la Universidad incurrió en esa situación tendrá que tener, igual que cualquier otro, las penas correspondientes”, dijo el gobernador.Agregó que se mantiene comunicación constante con el rector de la UAZ y la Secretaría de Finanzas para hacerle frente al presente ejercicio y al déficit estructural de la institución. Agregar a favoritos uaz

edmundo guerrero

antonio guzmán fernández

asf