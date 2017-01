La única playa mexicana que está entre las 21 mejores del mundo Excélsior

De hecho, la lista Top 21 Beaches in the World de National Geographic incluye una mezcla diversa de costas alrededor del mundo, desde aquellas paradisíacas y perfectas para una foto, hasta la belleza de la arena negra en Islandia.



Sin embargo, estas siete son el highlight de la lista:



Lazy Beach, Isla Koh Rong, Camboya



Las cosas son más simples en Lazy Beach, donde las hamacas esperan. Pero si la quieres visitar, hazlo antes de que más personas se enteren de ella.



Playa del Amor, Islas Marietas, México



Este es un verdadero paraíso. Un gran hoyo oculto en las Islas Marietas, muy cerca de la costa de Puerto Vallarta.



Shell Beach, Shark Bay, Australia



Este patrimonio mundial por la UNESCO, es una maravilla llena de conchas, las cuales llegan a generar una profundidad de hasta nueve metros.



Playa Piscinas, Ardus, Cerdeñas



Nat Geo recomienda las dunas de una de las islas más mágicas del Mediterráneo, además de un excelente lugar para caminatas en la playa.



Cas Abao Beach, Curazao



Aunque uno de los puntos que más atraen de Curazao es explorar sus corales, en tierra también muchas cosas por descubrir.



Reynisfjara Beach, Islandia



Arena negra e imponentes estacas de mar, son sólo dos de las cosas que te harán perder la cabeza de este lugar, en uno de los países más sorprendentes del mundo.



Noordwjk Beach, Países Bajos



Nat Geo recomienda esta playa amigable con los perros y que es perfecta para ir a visitarla un día. Queda muy cerca de Amsterdam.



