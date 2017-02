La Unidad de Artes al rescate de las tradiciones con la leyenda Xólotl El Indio Triste Redacción

En la exhibición del cortometraje, Eduardo Morones estuvo acompañado de Mario Alberto Reyna, historiador que colaboró con la investigación para que en un momento se pudieran corroborar situaciones y acciones que pudieran afirmar que no sólo fue una leyenda que se desarrolló en Tlacuitlápan, antigua Zacatecas, describió Eduardo Morones.



Dijo, además, que el proyecto multidisciplinario que involucró a la música, la plástica y al cine, se realizó para rescatar una “hermosa historia de amor”, en donde el protagonista Xólotl vive una desgracia al no poder tener a su amada. Afirmó que la leyenda es tan sentida, que si Shakespeare no hubiera escrito Romeo y Julieta; hubiera hecho suya la leyenda del Indio Triste.



El trabajo fue producto de un proyecto presentado por Eduardo Morones, colaborador del Cuerpo Académico 193, al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), que dependiente de la Secretaria de Educación Pública (SEP), apoya a escuelas a través de sus instituciones como la Unidad Académica de Artes, para generar proyectos culturales de alto impacto social.



Xólotl El Indio Triste (La leyenda), se registró en un DVD, cual se obsequió al público asistente del evento cultural y académico, según informó un comunicado.



