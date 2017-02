La Volpe muestra su impotencia; acaba la hegemonía Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Mexsport)



El Estadio Chivas lució anoche un brillo particular gracias a la convergencia de playeras rojiblancas y amarillas que, aunque generan fricción, le dan vida a una de las fiestas del futbol mexicano llamada Clásico Nacional.



El foco principal de la reunión en el inmueble, el juego, arrancó pasadas las 21:00 horas. A los cinco minutos de iniciado el choque entre el Rebaño y el cuadro capitalino fueron los visitantes quienes mostraron una mayor capacidad ofensiva: generaron dos desbordes por la banda de la izquierda que medianamente alertaron la puerta de Rodolfo Cota, pero la zaga local estuvo atenta y apagó ambas oportunidades.



A los veintisiete minutos de tiempo corrido, después de un inicio adormecedor, Chivas se asentó en el terreno de juego y tomó la banda derecha como su principal vía de salida. Por ese costado generó la jugada del único gol del partido.



Alan Pulido se tiró a dicho sector para tratar de acarrear el balón y dentro del área hizo su segundo recorte de la noche a Pablo Aguilar; ahí, el paraguayo tuvo una intervención a destiempo que fue sancionada como penalti. Ángel Zaldívar cobró bien y coronó dos jornadas de ensueño al anotarle consecutivamente a los dos rivales de los rojiblancos, América y Atlas.



Entre caras largas de la porra visitante comenzó la segunda parte, misma que no fue más alentadora para los de Coapa. Al 51’, las Águilas se quedaron con diez hombres, tras la expulsión de Miguel Samudio. El árbitro calificó bien un pisotón sobre Jesús Sánchez.



Un América desdibujado y sin variantes se quedó cerca de recibir el segundo en una diagonal de Isaac Brizuela que puso de frente al marco a Rodolfo Pizarro, pero el tamaulipeco la desperdició.



El partido no lo pudo completar Ricardo Antonio La Volpe por una expulsión, después de ingresar al terreno de juego para detener un avance de Sánchez. Una acción que reflejó su impotencia. La duda es si será la última imagen que el Bigotón deje desde el banquillo azulcrema. Pronto se sabrá.



elpais@imagenzac.com.mx ​El sábado no fue un día normal en Guadalajara. Desde el aeropuerto de la ciudad, los aficionados de Chivas y América hicieron notar que era día de Clásico. Una cita ineludible que culminó con una victoria de 1-0 del equipo rojiblanco, que sirvió para acabar con una racha de siete partidos sin vencer al odiado rival en casa.El Estadio Chivas lució anoche un brillo particular gracias a la convergencia de playeras rojiblancas y amarillas que, aunque generan fricción, le dan vida a una de las fiestas del futbol mexicano llamadaEl foco principal de la reunión en el inmueble, el juego, arrancó pasadas las 21:00 horas. A los cinco minutos de iniciado el choque entre el Rebaño y el cuadro capitalino fueron los visitantes quienes mostraron una mayor capacidad ofensiva: generaron dos desbordes por la banda de la izquierda que medianamente alertaron la puerta de Rodolfo Cota, pero la zaga local estuvo atenta y apagó ambas oportunidades.A los veintisiete minutos de tiempo corrido, después de un inicio adormecedor, Chivas se asentó en el terreno de juego y tomó la banda derecha como su principal vía de salida. Por ese costado generó la jugada del único gol del partido.Alan Pulido se tiró a dicho sector para tratar de acarrear el balón y dentro del área hizo su segundo recorte de la noche a Pablo Aguilar; ahí, el paraguayo tuvo una intervención a destiempo que fue sancionada como penalti. Ángel Zaldívar cobró bien y coronó dos jornadas de ensueño al anotarle consecutivamente a los dos rivales de los rojiblancos, América y Atlas.Entre caras largas de la porra visitante comenzó la segunda parte, misma que no fue más alentadora para los de Coapa. Al 51’, las Águilas se quedaron con diez hombres, tras la expulsión de Miguel Samudio. El árbitro calificó bien un pisotón sobre Jesús Sánchez.Un América desdibujado y sin variantes se quedó cerca de recibir el segundo en una diagonal de Isaac Brizuela que puso de frente al marco a Rodolfo Pizarro, pero el tamaulipeco la desperdició.El partido no lo pudo completar Ricardo Antonio La Volpe por una expulsión, después de ingresar al terreno de juego para detener un avance de Sánchez. Una acción que reflejó su impotencia. La duda es si será la última imagen que el Bigotón deje desde el banquillo azulcrema. Pronto se sabrá. Agregar a favoritos la volpe

clásico nacional

chivas

américa