Laboratorios, un logro para Fresnillo: Martínez

Itzhel Bethzaida Martínez Rucobo, directora de la extensión Fresnillo de Medicina Humana, explicó que el rector anunció que dichas carreras podrían ofertarse en cuanto estuvieran terminados los laboratorios.



La docente dijo que para este año esperan recibir 4 millones de pesos para la institución, de estos, explicó que 1.5 millones fueron etiquetados gracias a la gestión de las diputadas Lupita Flores y Norma Castorena y será aplicado en la construcción del laboratorio de técnicas quirúrgicas.



Además de los 2.5 millones de pesos del Fondo Minero que anunció el alcalde Pepe Haro, para los que ya se entregó el proyecto que también serán aplicados para los laboratorios.



Logro para Fresnillo

Itzhel Bethzaida Martínez Rucobo, directora de la extensión Fresnillo de Medicina Humana, consideró que 90 estudiantes cursen el primer semestre en Fresnillo es un logro para El Mineral.



Agregó que la proyección es que cada año se abran nuevas generaciones con cantidad similar de alumnos.



La doctora agregó que esta generación supera incluso a los estudiantes del séptimo y noveno semestre, ya que juntos suman 73, por lo que espera que cada año la matrícula aumente y en un futuro se puedan abrir los grupos de tercero y quinto semestre.



Destacó que gracias a la presidencia municipal en un primer momento se pudo construir los laboratorios y a la UAZ equiparlos.



Martínez Rucobo, sin embargo reconoció que fue gracias a la acción de la diputada Norma Castorena que gestionó recursos en la Secretaría de Infraestructura que se terminó la primera etapa de los laboratorios.



Explicó que consiguió recursos del Fondo de Remanentes del Sam Superior y del Fondo de Apoyos Múltiples que se pudo culminar y dar la bienvenida a los nuevos estudiantes.



Recordó que por dos años, no hubo apertura de nuevos grupos y que la extensión estuvo a punto de cerrar ya que no reunía las condiciones que el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación (Conaem) solicita; entre estos se encontraba la falta de los laboratorios y el riesgo que suponía para los estudiantes trasladarse a la ciudad de Zacatecas.





