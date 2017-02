Laborem Exercens. De Juan Pablo II a Francisco Manuel de Jesus García Lara

Las claves de la doctrina social cristiana y las tendencias del siglo 21, se validan en el sentido que hace necesaria esa relación respecto al marxismo para explicar el retorno del trabajo industrial y sus formas de organización, misma que llaman a la utilización de la ciencia y tecnología en sustitución de la participación de la fuerza de trabajo obrera. Véase la propuesta de Trump y la respuesta de las armadoras automotrices como GMC, Ford o Daimler que pareciera han cedido ante el embate presidencial.

Quien cede tan fácilmente ante un regaño si no es que en el fondo hay una reinvención utilitaria que amplía el capital sin menoscabo de sus impactos negativos.

No es casuístico el que hayan renunciado a las inversiones en México, sino que han aceptado entre si el refinanciamiento tecnológico y la sustitución de personas por la incorporación generalizada de robots.

Nueva organización del trabajo que desde mi punto de vista, hace perder lo sustancial del trabajo del hombre, la trascendencia y permanencia del mismo en el ámbito filosófico.

Para que buscar una ganancia sin precedentes si el destinatario final es el mismo hombre que tendrá que comprar esos bienes. Acaso el tiempo de trabajo necesario para recuperar la inversión es ya ínfimo y el excedente romperá la era del capitalismo salvaje por la de un capitalismo absolutista.

La iglesia hace un par de décadas, ya advertía este tránsito del trabajo del hombre y las vicisitudes que enfrentaría. Marxismo y doctrina social de la iglesia, si bien tienen valores definidos, tienen en el fondo un eje central, defender al hombre independientemente del modo de producción.

El trabajo humano como diría Juan Pablo II nos llama a la reflexión de cómo el hombre transforma en la historia sus condiciones de existencia y se transforma a sí mismo, ante esta circunstancia valdría la pena redefinirnos, sí o sí. Coincidencias del entramado la llegada de un Papa revolucionado…



