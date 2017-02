Ladrona incitó a sus cómplices a cometer homicidio Excélsior

El juzgador también resolvió fijar a la imputada el pago de 350 mil 500 pesos, por concepto de indemnización; 19 mil 200 pesos, para la reparación del daño moral y 4 mil 206 pesos, de gastos funerarios, al encontrarla penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.



De acuerdo con la causa penal 517/2016, la noche del 02 de noviembre de 2015, la mujer y sus copartícipes interceptaron al agraviado y a tres acompañantes afuera de su domicilio ubicado en calle Miguel Glinka, colonia Héroes de Nacozari, delegación Gustavo A. Madero, con el fin de desapoderarlos de sus objetos de valor.



Los asaltantes amagaron a la familia con pistola, pero uno de los ofendidos exigió que no los molestaran. Los afectados del caso refirieron que, en ese momento, la imputada dijo a sus cómplices que no dejaran testigos.



Tras la orden los agresores accionaron sus armas y lesionaron a los cuatro agraviados, uno de los cuales falleció a causa de sus lesiones. Los responsables huyeron.



De los hechos tomó conocimiento el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo A. Madero, quien luego de integrar los elementos de prueba a la averiguación previa, determinó el ejercicio de la acción penal contra la imputada, quien fue detenida por elementos de la Policía de Investigación el 15 de diciembre de 2015, en el cruce de la avenida Vallejo y Calle 7, colonia Porvenir, delegación Azcapotzalco.



El proceso sobre el que se informa en este comunicado se inició previo a la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), por lo que se desarrolló de acuerdo al sistema tradicional o mixto.



