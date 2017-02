Lady Gaga nunca saltó del techo en el Super Bowl Excélsior

El espectacular inicio del medio tiempo del pasado "super domingo" fue un montaje y tanto los espectadores del monumental recinto como la audiencia no se percataron, hasta después ver con atención el video, que la cantante nunca saltó desde las alturas sino desciende sostenida por dos cables a mitad del camino.









​Incluso hasta la primera parte de su espectáculo, en el que Gaga aparece cantando con una bandera de Estados Unidos formada por 300 drones, también era grabada.



Medios estadunidenses confirmaron con la producción que se fingió el salto para asegurar que todo saliera a la perfección y sin errores durante la transmisión "en directo".



Los representantes de Intel, la empresa a cargo del show de drones, indicaron que no se quisieron arriesgar a arruinar un performance de 10 millones de dólares.



