Lady Gaga promete concierto de Super Bowl inclusivo AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP) "Esta actuación es para todo el mundo. Quiero, más que nada, crear un momento que todo el que esté viendo no olvide nunca", dijo la cantante este jueves en una conferencia de prensa.

No reveló qué canciones interpretará, cuántos atuendos lucirá, ni dio detalles de la escenografía, pero prometió un espectáculo "tremendamente atlético" y ninguna reaparición de su tristemente célebre vestido de carne.



El concierto de 13 minutos también contará con la participación de Tony Bennett, a quien Lady Gaga llamó un "hombre muy sabio". Lady Gaga y Bennett grabaron en el 2014 el álbum de duetos Cheek To Cheek.



Además de Lady Gaga, tres miembros del elenco original del laureado musical de Broadway Hamilton cantarán America The Beautiful durante las festividades previas al partido y Luke Bryan entonará el himno nacional.





redaccion@imagenzac.com.mx AP.- La cantante Lady Gaga espera que su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl celebre la "inclusión" y el "espíritu de igualdad" en momentos de división nacional.No reveló qué canciones interpretará, cuántos atuendos lucirá, ni dio detalles de la escenografía, pero prometió un espectáculo "tremendamente atlético" y ninguna reaparición de su tristemente célebre vestido de carne.El concierto de 13 minutos también contará con la participación de Tony Bennett, a quien Lady Gaga llamó un "hombre muy sabio". Lady Gaga y Bennett grabaron en el 2014 el álbum de duetos Cheek To Cheek.Además de Lady Gaga, tres miembros del elenco original del laureado musical de Broadway Hamilton cantarán America The Beautiful durante las festividades previas al partido y Luke Bryan entonará el himno nacional. Agregar a favoritos lady gaga

super bowl

concierto

espectáculo