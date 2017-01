Lady Gaga se prepara para el Super Bowl en el patio de su casa Excélsior

El anuncio se dio en septiembre del año pasado, cuando tanto la NFL como Gaga confirmaron esta noticia.



Desde hace algunas semanas, Gaga ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram algunas fotografías de los preparativos para el show, y, sobre todo, el entusiasmo que siente al participar en esta emisión deportiva.



Hace algunas horas, Gaga subió un video a su cuenta de Instagram donde aparece rodeada de sus bailarines, con una carpa blanca al fondo, la cual fue colocada en el patio de su casa para los ensayos.

Ensayo del Super Bowl. Pusimos una carpa en mi patio trasero con una pista de baile para practicar. Los amamos 'monstruos', no podemos esperar para presentarnos', escribió junto al video.

Junto a este video, en días anteriores subió dos fotografías, una donde aparece con una playera y el logo de la NFL y la leyenda ‘ensayo’, y otra donde está haciendo ejercicio como parte de su entrenamiento para el Super Bowl.



De acuerdo a información del sitip Page Six, Gaga tiene planeado un ambicioso y elaborado plan que dejará boquiabiertos a todos sus fans y asistentes del juego.



Esta será la primera vez que Gaga sea la encargada de amenizar el espectáculo de medio tiempo, el cual ha sido presentado por estrellas como Madonna, Beyoncé. Rolling Stones, Janet Jackson, Katy Perry, Bruno Mars, Coldplay, Gloria Estefan, Michael Jackson, Phil Collins, Aerosmith, N Sync, Britney Spears, Paul Mc Cartney, Prince y más.



En el Super Bowl L en el 2016, Gaga fue la encargada de entonar el himno de Estados Unidos, presentación que dejó impactado al público y que sin lugar a dudas esperan con ansias la presentación de esta polémica y talentosa cantante.



SuperBowl Rehearsal is so fun. We built a tent in my backyard with a dancefloor to practice! We love you monsters, can't wait to perform for u!



