Lady Trump quiso quedarse con recursos para gestión

Según documentación y audios a los que tuvo acceso Imagen, la legisladora entregó 12 mil pesos a Rubén “N”, con la condición de que le devolviera 11 mil 500 pesos.



Rubén, originario de Fresnillo, había pedido apoyo a la legisladora para estudiar una maestría en Estados Unidos. En el documento se ampara la entrega de 12 mil pesos por concepto de inscripción.



Sin embargo, Iris Aguirre exigió 11 mil 500 pesos de ese dinero con el argumento de que lo necesitaba para una capacitación, ya que la Legislatura no le podía cubrir ese tipo de gastos.



“Yo entiendo perfectamente los documentos que se firman, porque fueron instrucciones que nos dio la Legislatura. La Legislatura no cubre conceptos de capacitación. Yo tuve una capacitación. Lo que tú estás haciendo es un robo”, le manifestó la legisladora al chico de Fresnillo.



También le aseguró que los aprecia mucho más que 12 mil pesos: “para mí tu amistad vale mucho más que 12 mil pesos. Si te los quieres quedar quédatelos amigo, mi amistad sigue contigo porque yo te aprecio. Te amo en el amor de Cristo, Dios te Bendiga.”



Imagen intentó contactar a la diputada local para conocer su versión, pero no fue posible localizarla. Un asistente dijo que se encontraba fuera del estado.



Este año, se tiene contemplado un presupuesto de unos 170 mil pesos mensuales para cada legislador por concepto de herramientas legislativas.



Esta partida es dinero que debe ser repartido para dar apoyos, no para que los legisladores se lo queden. Por ello, tienen que presentarse informes de los repartos ante el Área de Control de Gasto de Gestión y Obligaciones Fiscales de la Dirección de Administración y Finanzas del Congreso.



Diputados como Luis Medina Lizalde, de Morena, han propuesto eliminar las herramientas legislativas, aunque ninguno de los 30 legisladores ha dejado de ejercer estas partidas.



En los primeros meses que ha estado como legisladora, Iris Aguirre, del Partido Encuentro Social, ya se vio envuelta en polémicas cuando hizo comentarios a favor de políticas de deportaciones masivas propuestas por Donald Trump.





