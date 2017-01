Lamenta Gema Mercado que la educación no sea primero; "lo del salario no es una negativa" Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



La secretaria destacó que ya se cuenta con el recurso estatal sin embargo “el recurso federal no llegó el día viernes”, por lo que se espera que llegue este lunes por la tarde, “es cuestión de horas” dijo la funcionaria estatal.



Asimismo manifestó a los sindicalizados “les pedimos al sindicato y al director que hagan el esfuerzo de no parar (labores), es cuestión de tiempo y de esperar, no es que no exista el recurso, las dificultades más grandes que tuvimos el año pasado fue la falta de recurso estatal porque el recurso federal es más preciso”, dijo.



Cabe destacar que según información proporsionada por directivos del Cobaez, las funciones del colegio de este lunes corresponden a 8 Planteles trabajando de manera normal (Ermita, García de la Cadena, I. Allende, Laguna Grande, Jiménez del Teul, Joaquín Amaro, El Fuerte y Mezquital), 3 planteles en paro de brazos caídos (Apozol, Cañitas y Cd Cuauhtemoc), y 29 planteles en paro de actividades.



capital@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Respecto al paro de labores del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), Gema Mercado Sánchez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), expresó que “es lamentable que no tengamos esa disposición en donde pongamos la educación primero de las cosas, porque no es una negativa de su salario y de lo que se les va a pagar es una circunstancia administrativa”, sentenció.La secretaria destacó que ya se cuenta con el recurso estatal sin embargo “el recurso federal no llegó el día viernes”, por lo que se espera que llegue este lunes por la tarde, “es cuestión de horas” dijo la funcionaria estatal.Asimismo manifestó a los sindicalizados “les pedimos al sindicato y al director que hagan el esfuerzo de no parar (labores), es cuestión de tiempo y de esperar, no es que no exista el recurso, las dificultades más grandes que tuvimos el año pasado fue la falta de recurso estatal porque el recurso federal es más preciso”, dijo.Cabe destacar que según información proporsionada por directivos del Cobaez, las funciones del colegio de este lunes corresponden a 8 Planteles trabajando de manera normal (Ermita, García de la Cadena, I. Allende, Laguna Grande, Jiménez del Teul, Joaquín Amaro, El Fuerte y Mezquital), 3 planteles en paro de brazos caídos (Apozol, Cañitas y Cd Cuauhtemoc), y 29 planteles en paro de actividades. Agregar a favoritos zacatecas

educación

cobaez

gema mercado sánchez

seduzac