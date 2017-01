Lamentable, la actitud de Iris Aguirre: edil del PES Edwin Rocha

“No estoy de acuerdo con lo que está haciendo y creo que se tienen que tomar cartas en el asunto y esclarecerlo, porque es un problema que se ocasiona. No son los culpables los partidos y reitero mi inconformidad”, expuso.



Exhortó a sus compañeros del partido a no caer en las tentaciones, pues aseguró que “los malos no son los partidos, son quienes nos representan y además está em juego la imagen de Zacatecas”.



Guzmán Domínguez dijo que por su parte trabaja en beneficio de la sociedad.



fresnillo@imagenzac.com.mx Jorge Luis Guzmán Domínguez, regidor del Partido Encuentro Social consideró como lamentable lo que ocurre con la diputada plurinominal Iris Aguirre.

