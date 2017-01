Lamentan turistas remodelación del teleférico Susana Rodríguez

“Hemos tenido una afluencia similar a la de otros años, sin embargo lo que si les molesta es que no funcione el teleférico, para muchos de ellos, sobre todo los niños es una de las atracciones del lugar que más les llama la atención”, comentó Jorge Pereda, quien labora en este lugar.



A decir de los comerciantes, el nivel de visitantes durante los días fuertes de las vacaciones permaneció similar al de 2015 o 2016.



“Solo sentimos el descenso en la última semana, pero eso es porqué muchos ya regresaron a sus estados, esperando el regreso a clases”, agregó.



Sin embargo la mayoría de las personas que suben al cerro lo hacen con la idea de poder subirse al teleférico que está en reparación desde principios de septiembre y eso ha impedido que los visitantes completen su ruta.



Anteriormente los encargados del tren se habían quejado también de los horarios de funcionamiento de la cámara oscura, y es que sigue sucediendo que hay horas del día en que este atractivo se encuentra fuera de servicio y es parte de la oferta que le hacen a quienes visitan Zacatecas como parte del recorrido por La Bufa.



Este miércoles pasado por ejemplo empezaron a recibir turistas desde las nueve de la mañana y hasta las diez abrieron la cámara oscura.



De acuerdo a los avances que se observan en el área donde están realizando obras para el teleférico no parece que pronto vaya a estar en funciones, aunque la fecha que habían planteado para concluir fue en cinco meses que sería aproximadamente a principios de febrero.





