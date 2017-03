Lanzan boicot contra camarón ante inminente extinción de vaquita marina Excélsior

La campaña inicia a tres días de la inauguración en Boston de la Seafood Expo North America, una de las exposiciones comerciales más importantes del sector pesquero en el mundo, y luego del hallazgo de una cría de vaquita muerta a 34 kilómetros al sur de San Felipe, Baja California.



El Instituto de Bienestar Animal, el Centro para la Diversidad Biológica y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, junto con más de 40 grupos conservacionistas, firmaron la convocatoria dirigida a los consumidores y empresas distribuidoras de pescados y mariscos del otro lado de la frontera, para exigir a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que apliquen una veda permanente en el uso de redes agalleras y combate a la pesca ilegal, en el Alto Golfo de California, hábitat de la vaquita marina.



Las agrupaciones recordaron que durante décadas, las vaquitas han muerto al quedar atrapadas en las redes de enmalle usadas para capturar al camarón, y así abastecer el lucrativo mercado de Estados Unidos, aunque recientemente estas artes de pesca también se utilizan para atrapar a la Totoaba, pez altamente codiciado en el mercado negro de China.



Señalaron que en 2015, en un esfuerzo por detener el declive de la vaquita marina, México estableció una prohibición de dos años en el uso de redes agalleras dentro del rango distribución de la especie, pero la implementación de la veda fue catastrófica, ya que la pesca ilegal se extendió a todo su hábitat, incluyendo barcos camaroneros que continúan navegando por las aguas en su polígono de protección.



Agregaron que la actual prohibición de redes termina el mes que viene, y no está claro si el gobierno mexicano extenderá la medida.



Ya es tiempo de que los cómplices de la desaparición de la vaquita -el gobierno mexicano, las pesquerías de camarón y los importadores de mariscos en Estados Unidos- tomen acción inmediata que asegure que las redes de enmalle sean removidas del hábitat de la vaquita, es el único camino para salvar esta preciosa especie, si no, la extinción de la vaquita será su responsabilidad", advirtió Zak Smith, abogado senior del Proyecto de Protección de Mamíferos Marinos del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.



Las organizaciones planean promover la campaña "Boycott Mexican Shrimp" (Boicot al Camarón Mexicano, en español) con un anuncio espectacular móvil fuera de la Seafood Expo, además de que en la página electrónica www.BoycottMexicanShrimp.com/, pusieron a la disposición de los consumidores herramientas para ayudar a identificar los productos de camarón mexicanos, y contactar a las empresas importadoras.



En el sitio web hay además un botón que permite a los consumidores mostrar su apoyo a la campaña y proporciona información de contacto de los funcionarios del gobierno mexicano.



Esta es la última oportunidad para la vaquita", dijo Sarah Uhlemann, directora del programa internacional del Centro para la Diversidad Biológica. "Durante décadas, los funcionarios mexicanos le han fallado a la vaquita, y ahora sólo acciones más contundentes captarán su atención. Para salvar a estas maravillosas marsopas, debemos boicotear al camarón mexicano".



En la Seafood Expo, programada para celebrarse del 19 al 21 de marzo, el anuncio espectacular móvil recorrerá el perímetro del Centro de Convenciones y Exposiciones de Boston, el Consulado General de México en Boston y la sede local de Trader Joe's, uno de los comerciantes de camarón mexicano.



De acuerdo con datos de la Conapesca, México es el séptimo productor de camarón en el mundo con 224 mil toneladas anuales y un valor en el mercado de 745 millones de dólares, lo que genera 45 por ciento del ingreso total del sector pesquero en el país, siendo Estados Unidos el principal destino de las exportaciones con 31 mil 223 toneladas en 2015.



Como Excélsior lo dio a conocer, desde el 29 de septiembre de 2014, organizaciones ambientalistas enviaron una carta al Gobierno de Estados Unidos solicitándole que aplique un embargo contra México por la captura ilegal de pez Totoaba, en el Alto Golfo de California, que tiene al borde de la extinción a la vaquita marina, violando tratados internacionales como la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).



La posible desaparición de este mamífero marino en un lapso no mayor a dos años, además de que representaría una pérdida irreparable para la biodiversidad del planeta, de una especie que sólo existe en México, pondría en una situación de vulnerabilidad al país, ya que el presidente Donald Trump tendría en sus manos la posibilidad de aplicar sanciones que afectarían la economía mexicana.



