Lanzan plataforma para exhibir a diputados que estén a favor del ‘gasolinazo’

Mientras tanto, los ciudadanos podrán consultar los votos de sus representantes por entidad federativa o por nombre.

¿Está usted a favor de reformar los artículos Primero y Décimo Primero de la Ley de Ingresos 2017, así como en derogar el artículo Décimo Segundo de la misma Ley? Lo anterior con la finalidad de revertir el llamado gasolinazo y no seguir afectando el bolsillo de los mexicanos”, se cuestiona a cada legislador.

“Sí su respuesta es por la afirmativa usted adquiere el compromiso de impulsar y asistir a un Periodo Extraordinario de Sesiones para hacer efectivas las modificaciones. En caso de tener una respuesta negativa o no emitir su voto, que sea la ciudadanía quien se lo demande”, añade.



