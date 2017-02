Lanzan programa de vivienda para parejas jóvenes Gema Gallegos

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Humberto Rincón, alcalde de Ojocaliente. (Gema Gallegos)



El presidente municipal Humberto Rincón García, informó que gestionó 9 millones de pesos para este fin.



Explicó que apoyarán a personas que no tengan casa, sobre todo a matrimonios jóvenes que no tengan un patrimonio, los requisitos son que los interesados tengan un terreno a su nombre y 19 mil 500 pesos, mientras que el programa les subsidiará alrededor de 90 mil pesos.



El priísta aseguró que las viviendas se pueden construir tanto en la zona urbana como rural.

“Esa es la gestión que acabamos de hacer y vamos a seguir luchando por conseguir apoyos para nuestra gente.



Aumenta recaudación

Humberto Rincón García, primer edil de Ojocaliente, informó que en comparación con la misma fecha en el 2016, la recaudación del impuesto predial ha aumentado en un 44 por ciento.



Explico que esto ha ocurrido porque la gente confía en la buena gestión que ha hecho en el municipio y los pagos se han visto traducidos en obra pública.



Además resaltó que la política del seguro de gastos funerarios que ofrece el ayuntamiento ha sido bien visto.



Reconoció que “a nadie nos gusta pensar en la muerte y es algo que ocurre; el servicio lo ofrece la presidencia con un pago de 125 pesos adicionales.



ggallegos@imagenzac.com.mx OJOCALIENTE.- Las personas que no tengan vivienda podrán hacerlo gracias a un programa que gestionó el municipio.El presidente municipal Humberto Rincón García, informó que gestionó 9 millones de pesos para este fin.Explicó que apoyarán a personas que no tengan casa, sobre todo a matrimonios jóvenes que no tengan un patrimonio, los requisitos son que los interesados tengan un terreno a su nombre y 19 mil 500 pesos, mientras que el programa les subsidiará alrededor de 90 mil pesos.El priísta aseguró que las viviendas se pueden construir tanto en la zona urbana como rural.“Esa es la gestión que acabamos de hacer y vamos a seguir luchando por conseguir apoyos para nuestra gente.Humberto Rincón García, primer edil de Ojocaliente, informó que en comparación con la misma fecha en el 2016, la recaudación del impuesto predial ha aumentado en un 44 por ciento.Explico que esto ha ocurrido porque la gente confía en la buena gestión que ha hecho en el municipio y los pagos se han visto traducidos en obra pública.Además resaltó que la política del seguro de gastos funerarios que ofrece el ayuntamiento ha sido bien visto.Reconoció que “a nadie nos gusta pensar en la muerte y es algo que ocurre; el servicio lo ofrece la presidencia con un pago de 125 pesos adicionales. Agregar a favoritos ojocaliente

vivienda

apoyos

alcalde

matrimonios