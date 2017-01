Lanzan señales de reconciliación; Peña y Trump conversaron una hora Excélsior

Con respecto al pago de la valla, los presidentes “reconocieron sus claras y muy públicas diferencias de posición en este tema tan sensible, y acordaron resolver estas diferencias como parte de una discusión integral de todos los aspectos de la relación bilateral. Los presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema”, señaló un comunicado de Los Pinos.



En Washington, el presidente Donald Trump aseguró en una rueda de prensa que tuvo una conversación “muy buena” con Peña Nieto, en la que ambos acordaron trabajar para mejorar las relaciones. Tuvimos una conversación muy buena. He tenido una posición muy fuerte con México. Tengo un gran respeto por México, pero, como ustedes saben, con nuestros últimos líderes México nos ha aplastado. Nos han hecho ver como unos tontos”, dijo.



