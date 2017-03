​Las 5 películas de terror favoritas en Netflix Daniel Torres

It Fallows Tras un encuentro íntimo con su pareja, Jai Height (protagonista de la historia) comienza a ser perseguida por un ente maligno.

El filme recibió elogios de la crítica especializada, situación poco común dentro del género. Se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2014.





Let me in La tranquilidad de un pequeño pueblo se ve exaltada tras una serie de misteriosas muertes; estos sucesos coinciden con la llegada a la localidad de Abbey, quien vive con su padre. Su vecino Owen se muestra curioso de inmediato y forjan una amistad que los lleva a conocerse muy a fondo, lo que le ayuda al chico a comprender el motivo de los asesinatos que han pasado en el condado.



The Ring El lanzamiento en cines de la tercera parte de la saga ha hecho que los observadores quieran remontarse a los orígenes de la historia y recordar por qué Samara es uno de los personajes de terror favoritos.

La curiosidad de Rachel la lleva a iniciar una investigación en torno a una cinta que, según dicen, causa en siete días la muerte a todo el que la ve.

Después de ver la cinta recibe una llamada en la que le advierten que sólo le queda una semana de vida, suceso que la lleva a vivir toda una travesía para evitar, a como dé lugar, el fatal desenlace.





La noche de la expiación La trama se desarrolla en el año de 2022 durante una noche en la que todos los ciudadanos estadounidenses tienen 12 horas para realizar cualquier acto de violencia, incluso asesinatos, sin que sea considerado un crimen.

James Sandin es una vendedor de sistemas de seguridad de clase alta quien vive una noche inesperada pues su hijo menor ha dejado entrar a su casa a un desconocido que está huyendo de un grupo de jóvenes que salen a ser parte de la caótica noche.



El niño Greta consigue en trabajo como niñera en un pequeño pueblo de Inglaterra; pero, al llegar con sus nuevos jefes, se sorprende: deberá cuidar a un muñeco.

La pareja Heelshire pide a Greta que trate con mucho cuidado este objeto al que tratan como un niño desde hace 20 años cuando, por razones inexplicables, perdieron a su hijo.

La protagonista incumple las órdenes que la familia le ha dado para cuidar al muñeco pues le parecen tontas. Entonces, Greta comienza a sufrir experiencias macabras que escapan de su entendimiento.



