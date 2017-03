Las 5 películas románticas más vistas en Netflix Redacción

Tres metros sobre el cielo es un drama romántico que narra la historia de dos adolescentes que pertenecen a mundos opuestos: ella es una chica de clase media; él, un chico rebelde.



Entre ellos el amor es casi improbable, imposible; sin embargo, el destino los ayudará a iniciar un viaje para saber, con toda certeza que ambos son su primer amor.



Ambos se transforman: él se volverá más tierno; ella, más salvaje.



La historia de ambos tiene continuación en Tengo ganas de ti donde se va definiendo el destino de sus protagonistas.

Orgullo y Prejuicio

Orgullo y prejuicio es una de las novelas románticas más destacadas, cuya primera publicación fue en 1813 bajo la autoría de la británica Jane Austen, pero el éxito de la película estrenada en 2005 no se queda atrás.



Este clásico de amor se desarrolla en la Inglaterra de finales del siglo 18 alrededor de cinco hermanas que padecen la obsesión de su madre por buscarles marido. Pero una de ellas desea una vida distinta: Elizabeth, protagonizada por Keira Knightley, es una mujer inteligente y con carácter.



De pronto aparece el rico y soltero Bingley, personificado por Simon Woods, cuya difícil personalidad parece ser la indicada para Elizabeth, a ojos de su madre.

Señales de Amor

Estrenada el 2001, Serendipity (Señales de amor) está protagonizada por John Cusack y Kate Beckinsale y se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos.



Jonathan y Sara se conocen por casualidad en un centro comercial al estar buscando los regalos de Navidad.



Aunque ambos tienen pareja, descubren que entre ellos hay algo más que atracción: es una complicidad de las que se viven solo una vez en la vida.



En toda película suceden infinidad de hechos que demuestran cómo el destino hace que dos personas se reencuentren por el destino o la casualidad.

Copenhagen

En Copenhagen un inmaduro joven viaja por Europa hasta llegar a la ciudad que le da nombre a la historia, pues ahí nació su padre y debe visitarla como parte de un deseo personal.



Ahí conoce a una joven danesa que lo ayuda a encontrar a su abuelo y con quien comienza un periodo de aprendizaje sentimental que va más allá de los besos y las caricias.



Durante el transcurso de la historia, narrada con una hermosa fotografía, los personajes describirán su manera tan peculiar de ver el mundo en un montón de descripciones.



Así, él se dará cuenta que con ella ha logrado una conexión por primera vez como nunca antes.

Amor y Otras Adicciones

Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway protagonizan Love and other drugs (Amor y otras adicciones) que salió a las pantallas en 2010 y que nos mostró cómo el amor es un compromiso por hacer feliz y cuidar del otro.



La carrera de un joven vendedor comienza a crecer dentro de una empresa farmacéutica gracias a que el viagra está de moda en todo Estados Unidos y se apunta a ser el producto milagro del siglo.



En uno de los consultorios conoce a una joven que sufre las primeras etapas del mal de Parkinson y quien lo flecha por tratarlo diferente a como está acostumbrado.



Juntos tendrán una relación en la que la inseguridad de ambos los pondrá a prueba hasta descubrir que ambos son lo mejor que les ha pasado en la vida.



