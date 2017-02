Las 5 series más vistas de Netflix Litzy Pinedo

Breaking Bad No es sorpresa que el primer puesto sea Breaking Bad, ya que gracias a que la temporada final, despertó la atención y admiración de público de todo el mundo.



Es considerada como una de las mejores series de la historia, por el buen paso de la trama, así como el guión y la perfecta ambientación de la fotografía. La serie estadounidense creada y producida por Vince Gilligan, narra la historia de Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química con problemas económicos a quien le diagnostican un cáncer de pulmón terminal. Para pagar su tratamiento y dejar un futuro económico a su familia, comienza a cocinar metanfetamina a lado de Jesse Pinkman (Aaron Paul), un antiguo alumno suyo.



Definitivamente, cada episodio causará múltiples emociones con las situaciones que aborda y las decisiones que deben tomar sus personajes.



​Stranger Things

Stranger Things es una serie estadounidense de ciencia ficción creada por la plataforma Netflix, dirigida por los hermanos Duffer, la cual se ha posicionado en el gusto de la gente desde su lanzamiento el 15 de julio de 2016.



Múltiples críticos la han elogiado por el claro homenaje al Hollywood de los 80’ y el excelente ritmo del guión y la atmósfera representada.



Se sitúa en el condado Hawkins de Indiana en los 80’s, donde un niño de 12 años desaparece misteriosamente.



La historia da un giro inesperado, cuando una pequeña con poderes telequinéticos aparece y ayuda al grupo de amigos del joven a buscarlo, mientras emprenden esta gran aventura.



​Orange is the new black Orange is the new black, una comedia dramática, dirigida por la creadora de Weeds, Jenji Kohan.

Esta serie no solo es entretenida, en temporadas avanzadas podrás notar que hace una crítica fuerte a las prisiones en EU, pues las temáticas que se llevan a cabo son claras.



La serie se desarrolla en el seguimiento a la vida de la recién comprometida Piper Chapman, protagonizada por Taylor Schilling.



Dicha joven de Brooklyn se ve envuelta en un problema de drogas, por lo que termina en la cárcel, gracias a la relación sentimental que mantuvo tiempo atrás con Alex (Laura Prepon).



La serie de 13 episodios, está basada en la historia real de Piper Kerman y dejará ver al espectador cómo es la dura vida durante un simple año en prisión.





​Fuller House Fuller House, una serie americana, original de Netflix, cuya historia es la secuela de Full House, una famosa sitcom desarrollada entre los 80’s y 90’s. Fuller House fue creada por Jeff Franklin.



La historia se desarrolla en San Francisco, y se enfoca en la recientemente viuda D.J. Tanner-Fuller, que ahora es una veterinaria y madre de tres hijos.



Después de que su marido Tommy, fallezca trabajando en la extinción de un incendio, D.J. acepta la ayuda de su hermana Stephanie, y de su mejor amiga Kimmy (que ahora es madre de una adolescente llamada Ramona), quienes le ayudarán a criar a sus hijos.



Fuller House es para un público familiar, o para cualquiera que ame sentir nostalgia recordando el pasado.



Marco Polo Marco Polo, producida por la cadena Netflix, es una serie ambientada en el siglo 13 durante los famosos viajes del explorador Marco Polo.



La creación de John Fusco, promete mucha intriga, política, espionaje, romance y aventuras.



Entre el largo viaje que emprende el viajero, se encontrará con tierras ocultas y culturas desconocidas en Occidente, en los cuales surgirán peligros y la siempre, pero necesaria aparición de un enemigo que ponga sabor y haga sentir el climax de la historia.



Marco Polo pasará de ser un mercader y embajador, a un espía aventurero, en el que su ingenio ayudará a sobrevivir en un escenario atrayente, pero peligroso.









