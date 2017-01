'Las cosas en México llegarán a ser mejor': Trump Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Trabajando juntos y con cooperación entre nuestras naciones llegaremos a un acuerdo mucho mejor. Las cosas en México llegarán a ser mejor, dijo el magnate en conferencia de prensa Tenemos que salvar vidas en ambos lados de la frontera. Entendemos que una economía saludable en México catapulta también a EU. Trabajando juntos y con cooperación entre nuestras naciones llegaremos a un acuerdo mucho mejor. Las cosas en México llegarán a ser mejor”, dijo el mandatario desde las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

Asimismo, el magnate dijo que que firmó la orden ejecutiva para que la construcción del muro fronterizo con México inicie de manera inmediata. Firmé dos órdenes que salvarán cientos de vidas y millones de dólares, son parte de una reforma a las leyes migratorias de la que hablamos en la campaña”, aseguró el mandatario desde las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional.

Trump insistió en que EU está en una crisis fronteriza que no sólo perjudica a su país, también a México, "una nación sin fronteras no es una nación. EU tendrá el control de nuevo de sus fronteras, las tendrá de regreso”, añadió el magnate.



El presidente estadunidense añadió que el muro no sólo detendrá migrantes mexicanos, sino la de aquellos centroamericanos que cruzan hacia México. Sacaremos a los criminales, a los capos, sacaremos a los mafiosos de aquí rápido y John Kelly (nuevo secretario de Defensa) liderará ese plan”, aseguró.



elpais@imagenzac.com.mx WASHINGTON.- El presidente Donald Trump aseguró en una conferencia de prensa que se reunirá con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, para discutir temas como narcotráfico, inmigración y tráfico de armas, tópicos que “a los dos nos interesan”.Asimismo, el magnate dijo que que firmó la orden ejecutiva para que la construcción del muro fronterizo con México inicie de manera inmediata.Trump insistió en que EU está en una crisis fronteriza que no sólo perjudica a su país, también a México, "una nación sin fronteras no es una nación. EU tendrá el control de nuevo de sus fronteras, las tendrá de regreso”, añadió el magnate.El presidente estadunidense añadió que el muro no sólo detendrá migrantes mexicanos, sino la de aquellos centroamericanos que cruzan hacia México. Agregar a favoritos donald trump

estados unidos

méxico

muro

migrantes