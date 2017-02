Las denuncias en la casa hogar apuntan hacia un conflicto laboral: CDHEZ Karina Navarrete

Detalló que la investigación aún no está concluida, sin embargo “estamos muy avanzados en la investigación y todo dirige a un conflicto de tipo laboral, entre la denunciante y la directora”.



“Estamos esperando los informes de autoridad, realizado comparecencias con servidores públicos, hemos iniciado un proceso de entrevistas con los jóvenes y seguramente la próxima semana ya tendremos una conclusión del caso”, expresó.



Aseveró que este la problemática observada ha tenido repercusiones al interior de la casa hogar y trascendido negativamente en el desarrollo de los jóvenes, “no gravemente, pero esta trascendido”.



“Ahorita no podemos pronunciarnos sobre el tema porque aún no termina la investigación, mientras no tenga las conclusiones del caso no puedo emitir una opinión específica”, dijo la también exdiputada.



Destacó que la problemática surgió a partir del conflicto laboral, “que pensamos debe dirimirse y atenderse en las instancias laborales competentes y que no debe trascender en el desarrollo de las actividades al interior de la casa hogar”.



Agregó que dentro de las investigaciones “la directora reconoció que sí dio la orden de bañar a una menor con agua con hielos, por otro lado la trabajadora asegura de manera puntual no haber cumplido con la indicación”.



Además de que los jóvenes entrevistados ninguno ha declarado que se le ha bañado con agua con hielos, “no hay evidencia de ese tipo de prácticas”.



