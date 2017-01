Las empresan que no paguen impuesto ecológico podrán ser embargadas: Víctor Armas Redacción

Armas detalló cual será el proceso por el que pasarán las empresas, quienes en primer término serán objeto de una verificación, posteriormente se les notificará el monto que deberán de cubrir y en caso de no pagarla se procedería al embargo.



“Es primero una verificación, una solicitud de información, entonces de esta información se pasaría a la verificación y a la determinación en este caso del monto de cada una de las unidades de gobierno, de las personas físicas o de las personas morales, si estos tuvieran una negativa , digamos de pagar su contribución según lo determinado por la autoridad que es actora, en este caso la Secretaría de Finanzas nosotros procederíamos a lo que se llama el embargo, es decir un pliego de ejecución fiscal, para que nosotros tomáramos una medida precautoria para que pudieran pagar, insisto eso se llama el embargo”, dijo.



Las empresas que se nieguen a pagar el nuevo impuesto, como ya lo han manifestado algunas de las empresas mineras, podrían recurrir a la figura del amparo, sin embargo el funcionario aseguró que mientras se resuelva el asunto legal deberán depositar el pago.



“Una vez llegado eso ellos pudieran recurrir como un derecho constitucional, a la protección en este caso como lo marca la ley de amparo, a la suspensión provisional, para que pudieran ser beneficiarios de la suspensión provisional la ley de amparo señala que ellos deben de garantizar el interés fiscal en este caso para la autoridad que es actora, y si algo le puede venir bien a la autoridad es que ellos recurran al amparo, para que puedan garantizar el interés fiscal para el gobierno y para el pueblo de Zacatecas”, dijo.



Finalmente Armas dijo que lo importante es que el estado reciba estos recursos y que cuantos antes lleguen será mejor para las finanzas estatales.



“Debo señalar no solamente en mi carácter de secretario sino también por mi formación académica de abogado, que no tiene sustento que puedan recurrir a la suspensión, por el contrario, yo creo que si algo le puede venir bien a las finanzas de Zacatecas es que recurran al amparo que se vayan a la suspensión porque va a ser la forma más rápida que el gobierno tendrá para tener estos recursos para las finanzas públicas y para financiar sobre todo las políticas de remediación ambiental para beneficio de la población de Zacatecas”, finalizó.



