Las flores sí se venden, "pero ya no como antes"

En los centros comerciales se tiene acceso a una variedad de chocolates y precios, además de los tradicionales peluches alusivos a la fecha, sin embargo ya no se aprecian osos de gran tamaño.



Destacaron que el regalo radica en la solvencia económica de cada persona; “hay personas que vienen a comprar una o dos prendas, y otras que buscan lo que se acomode a su presupuesto”.



“Las flores han pasado de moda para los jóvenes”, expresó Julián, señor que se dedica a la venta de flores desde hace más de 10 años, destacó que sí se venden flores pero “ya no como antes”.



En los hoteles del centro se han registrado pocas reservaciones para el 14. Un ejemplo es el Misión Argento donde se tiene el registro de 11 reservaciones.



En el hotel Santa Rita a pesar de los paquetes con los que cuenta, que van desde los 3 mil a los 4 mil pesos y que incluye habitación, botella de vino, fresas con chocolate y desayuno, no se han tenido reservaciones; el año pasado hubo seis, según personal del lugar.



capital@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Desde que inició el mes los comercios han adornado con corazones, cupidos y puesto a la vista de todos los transeúntes parte de su mercancía para que el próximo martes 14 de febrero tengan una opción para regalar.

