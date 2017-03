Las instituciones educativas son las primeras en impartir derechos humanos: CDHEZ Redacción

Ante autoridades de la educación básica estatal y federal de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) y dentro de la Sexta Sesión de Consejos Técnicos Escolares, Ma. de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) presentó la ponencia El papel de las instituciones y sus docentes en la formación en Derechos Humanos de los estudiantes.La presidenta de la CDHEZ explicó que la normatividad nacional e internacional señala que el disfrute efectivo de los derechos humanos, en particular de la educación, y el acceso a la información facilitan el acceso a la educación y formación en materia de derechos humanos, contribuyendo a evitar abusos y violaciones de estos al proporcionar conocimientos, capacidades y comprensión, y al desarrollar actitudes y comportamientos para que puedan contribuir a la creación y de una Cultura Universal de los Derechos Humanos.Explicó a los docentes que para lograrlo se debe abordar la educación a través de ellos, como formadores de nuestras nuevas generaciones.Resaltó que los maestros son los que cotidianamente enseñan derechos humanos, no solamente sobre el derecho a la educación, sino al derecho a la salud, la igualdad y no discriminación, la libertad, el acceso a la justica y al respeto de la dignidad humana, y con ello contribuyen a la formación en derechos humanos.En el evento estuvieron presentes Mario Alberto Ramírez Rodríguez, director de Educación Básica Estatal; Huberto Melendez Martínez, director de Educación Básica Federal, jefes de región federal y estatal, titulares de los Centros de Maestros y supervisores de región de los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

